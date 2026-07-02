曾遭阿仙奴嫌棄的肥仔　卡尼逆境堅持成英格蘭救星︱世界盃人物誌

今日想同大家講一個勵志的故事。話說廿多年前倫敦有個熱愛足球的肥仔，細細個就加入了英超球會阿仙奴的青訓梯隊，8歲那年教練嫌他太肥，踢走咗佢。當時太細個不太明白，爸爸輕擁他肩膊，說：「我們一起再來過，今次要加倍努力（We go again, and work even harder），再看看可以走到那裏。」

之後他獲得另一大球會熱刺青睞，努力提升自己，保持耐性，相信自己，就算4度被外借，曾經懷疑自己，他不斷重覆爸爸那句：We go again, and work even harder來鼓勵自己，之後終於把握機會升上一隊，用一個又一個入球幫助球隊，自己亦變成球隊以至國家隊的王牌。今日，他在世界盃32強攻入兩球，把英格蘭從死門關邊緣拉回來。他就是今日大家熟悉的超級前鋒哈利卡尼（Harry Kane）。



世界盃2026︱卡尼在世界盃32強對民主剛果末段攻入兩球，把英格蘭從死門關邊緣拉回來。（路透社）

超級前鋒哈利卡尼 將英格蘭從死門關拉回來的救世主

「每個肥仔都是潛力股」，英格蘭國家隊隊長哈利卡尼減肥成功後無變靚仔，卻成為隊隊想要的超級前鋒。今季他在效力的德國球會拜仁慕尼黑51場比賽攻入61球，火熱狀態延續至今夏的世界盃。

英格蘭今屆由德國教頭杜慈領軍，32強面對民主剛果上半場意外落後，三獅軍團傾力反撲卻遇上對手的血肉長城陣，多次攻門均被對手瓦解或擋出，比賽最後15分鐘仍落後0：1，難道英格蘭會繼德國、荷蘭後塵在32強便出局？不過卡尼先在75分鐘為英格蘭扳平，86分鐘再入一球為球隊奠勝，賽後英格蘭足球隊在官方社交媒體以卡尼慶祝入球的照片，配上樂隊Oasis名曲《Wonderwall》一句歌詞：「because maybe you're gonna be the one that saves me」，是的，卡尼成為了那個拯救英格蘭的人。

穿上阿仙奴球衣的卡尼 （圖左）。他曾效力阿仙奴少年隊，一年後被放棄。（Twitter）

兩代英格蘭隊長相似的足球起點 卻曾因「太肥」遭放棄

他今天的成就看似平步青雲，然而年少歲月一再被圍攻、被捨棄，甚至連熱刺內部也不看好他能成為英超球員，前隊友雲達華治甚至爆粗恥笑他。

跟「萬人迷」碧咸一樣，卡尼在倫敦出生和成長，就讀同一所小學，也是在少年足球隊Ridgeway Rovers起步，接受正規訓練。不同的是，卡尼自小因為肥胖，並不被看好。曾被阿仙奴少年隊揀中，可是當時主管槍手足球學校的傳奇球星林柏拉迪（Liam Brady）以「他有點肥，運動能力麻麻」為由，放走了卡尼。那一年，他8歲。

被阿仙奴棄若敝屣，不等於槍手的北倫敦宿敵熱刺樂於接收。他到熱刺試腳最初並不成功，只能回到母會Ridgeway Rovers，連看着他長大的教練David Bricknell也承認，「如果有人在他11歲、甚至是14歲時問我，他能否擁有如今那樣的職業生涯，我應該會答：『我很懷疑』。」

【小胖子卡尼與萬人迷結緣】（按圖放大）

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人人也質疑的肥仔

就算被世界遺棄也不可怕，卡尼努力為自己贏得一次又一次奇蹟。先是11歲那年到屈福特試腳，期間他在一場對熱刺的比賽，再次吸引對方教練注意，終令他獲得加盟熱刺的機會。包括卡尼自己在內家族大部分成員都是熱刺球迷，他從阿仙奴出發，在北倫敦兜了個大圈，最終還是回到起點，球衣由紅轉白，當然更美好，「我家跟熱刺球場只有15分鐘距離，我一直是熱刺球迷。」

如願去到熱刺，他的足球之路並未變得暢順，球隊內部跟前往教過他的教練一樣，無一認為他能登上大雅之堂。18歲那年，他得到在一隊跟操的黃金機會，結果慘為被恥笑的對象。

雲達華治在卡尼跟操的第一課，曾對他毫不留情地批評。（Getty Images）

雲達華治：「這小子不懂踢波」

2010至2012年期間曾效力熱刺的荷蘭球星雲達華治憶述，「練習時，當我們將球傳給他，我難以相信他每次是如何控球的。」卡尼一次又一次失球，令他忍不住向門將高美斯抱怨，「這小子根本他媽的不懂踢波。」

練習表現不濟，令卡尼淪為外借浪人：2011年外借低組別的羅連安特、2012年外借英冠米禾爾，然後是諾域治和仍在英冠的李斯特城。正當全世界也看低他的前途，幸好還有一個人獨具慧眼，改變他的一生。

舒活對卡尼的無限信任，改變他的一生。（Twitter）

熱刺大師兄獨具慧眼

舒活（Tim Sherwood）曾效力熱刺4年，2008年重返球隊當助教，2012年升任球會足球總監，2013年12月韋拿斯保亞斯離隊，他臨時頂上領隊一職。舒活說，「在熱刺，很多人告訴我卡尼無法在英超立足。他被外借到英甲和英冠球隊，每一個教過卡尼的領隊都跟我說，他不是英超級數球員。」

幸好的是，「我沒有聽他們說，一直對卡尼充滿信心」，舒活信任自己的眼光，「我較他們任何一個人花上更長時間觀察他，每天看着他訓練，他真是個頂級球員。」舒活給予卡尼愈來愈多上陣機會，2014年4月7日對新特蘭首次英超正選上陣，即取得1入球1助攻助球隊大勝5：1。即使曾在對韋斯咸一仗擺烏龍早段被換出，季尾6場英超卡尼全數獲派正選上陣，共取得3入球2助攻。

舒活的堅持沒有為他帶來領隊長期合約，季尾即被解僱，但他成功令卡尼的能力被世人看見。之後的故事大家耳熟能詳，接着普捷天奴上任，卡尼大放異彩。

世界盃2026︱卡尼對剛果一仗第91次以隊長身份帶領英格蘭，打破卜比摩亞的紀錄。（IG）

阿仙奴「走寶」 林柏拉迪真的後悔了

儘管卡尼2023年轉投拜仁前，在熱刺效力多年來只帶來英超、歐聯和聯賽盃亞軍，他的能力早獲公認，2018世界盃以隊長身份帶領英格蘭獲得殿軍兼成為金靴獎得主，加盟拜仁後獎盃櫃逐漸填滿。曾經被身邊幾乎每位教練睇淡，如今已是全球首屈一指的超級前鋒。

他的成功，令林柏拉迪後悔了，這位阿仙奴名宿揚言：「當時放走卡尼是個錯誤」。不知跟這段往事有否關係，哈利卡尼常常在阿仙奴身上取得入球，歷年對槍手攻入14球，是任何球員的最高紀錄，也是卡尼攻入最多球的英超Big 6球隊。昔日曾恥笑他的雲達華治亦對他刮目相看，在卡尼仍效力熱刺時曾稱：「如今他已跟被公認為全球最強前鋒的利雲度夫斯基看齊，他絕對是熱刺和英格蘭的入球保證。」

英格蘭足球隊在官方社交媒體以卡尼慶祝入球的照片，配上樂隊Oasis名曲《Wonderwall》一句歌詞：「because maybe you're gonna be the one that saves me」盛讚他的表現。（IG）

他的伯樂舒活當年已指出，「他的成就沒有上限，仍然想飛得更高，我認為他做得到。假如他身邊是更優秀的球員，他表現會再上層樓。」

卡尼在拜仁以及英格蘭國家隊的表現證明，舒活又一次看對了，卡尼由「波都踢唔掂的肥仔」到頂級前鋒和英格蘭國家隊隊長，一方面是他個人付出難以想像的努力和毅力，同時亦證明年輕人的進步空間可以是無窮無盡，所以千萬別看輕任何年輕人，尤其是正在努力的肥仔。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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