世界盃2026｜哈利卡尼賽後瘋狂走音　12碼建功獲特朗普發文盛讚

「我已經無法說話.....」經歷與墨西哥的瘋狂一仗後，英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）賽後真正「無言以對」，接受訪問時瘋狂走音，場面惹笑。哈利卡尼稍息後，聲音回來了，今仗十人應戰下，末段陷劣勢依然堅持下來，將士用命，哈利卡尼直言：「今天站在球場上的15位也是超級英雄！」



（Getty Images）

英格蘭與墨西哥合演扣人心弦一仗，血脈沸騰的程度，從哈利卡尼的聲音略知一二。經過峰迴路轉的激戰後，哈利卡尼在場邊接受賽後訪問，「我的聲音不見了，我已無法說話....這是瘋狂的球賽，我們不斷奮鬥，球場﹑對手﹑裁判所有都與我們對抗。」卡尼的無法說話並非虛言，當他回應提問時不斷走音，連主持人忍俊不禁，見狀請他提早休息。

哈利卡尼休息片刻後，再接受傳媒訪問，他的聲音也回來了，直言今仗是重大的勝利，「置身於這座具歷史的球場，面對全場8萬球迷，發出震耳欲聾的歡呼聲，加上我們十人應戰，我們下半場還是捱過來，有幸成為如此偉大球隊的一員，我十分自豪。」

從下半場飲水時間後，英格蘭擺出全守陣，馬克古希﹑干沙﹑史東斯﹑丹般恩等守將悉數上陣，面對墨西哥的狂攻依然頂住壓力，最後死守力保勝局，哈利卡尼讚揚隊友的表現，「對方不停向我們進襲，我們的防守不顧一切，般恩首度在世界盃上場交出關鍵表現，比克福特作出多次撲救，還有古希﹑干沙等。」

（路透社）

哈利卡尼下半場攻入奠勝12碼，亦是今屆第6球，歷來累積14個入球﹑追平德國名宿武勒的紀錄，有望在今屆再刷新，連美國總統特朗普也在社交網站盛讚：「哈利卡尼是偉大球員。」

攻入12碼的卡尼無疑是晉級功臣之一，他認為這份光榮是屬於在場上的每一位，「上場我曾說過關於『英雄時刻』，今仗有幸也做到了，但今仗場上的15位球員，每人都是超級英雄，這份至高無上的讚美是屬於每一位。」

（路透社）

由夏蘭特領軍的挪威爆出小冷門，擊敗巴西，將與英格蘭在美國邁阿密爭奪4強位置。哈利卡尼坦言是硬仗，但如今未想思考對策，只想與隊友好好慶祝一番，而卡尼依然堅定：「我們全軍懷着無比堅定的信念，我們深信能夠在今屆創出非凡的成就。」

（路透社）