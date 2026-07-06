世界盃2026｜比寧咸助攻助守成晉級功臣　英軍堅持至最後不再一樣

英格蘭與墨西哥在阿茲特克體育場（Estadio Azteca）上演峰迴路轉一仗，中場大將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）無疑是今場主角，上半場後段98秒內梅開二度，完半場前關鍵解圍，協助英格蘭晉身8強，並獲膺今仗最佳球員。

「今仗或許是我有記憶以來最重要的一場勝仗，是我英軍生涯最美一夜......」英格蘭末段受壓，全軍眾志成城，力保勝局，比寧咸坦言以往的英軍或早已崩潰，但他們堅持至最後。



英格蘭與墨西哥在阿茲特克體育場合寫扣人心弦一仗，比寧咸是一大功臣，先接應沙卡傳中，無人看管頭槌頂入，98秒後與卡尼配合，近射再下一城。墨西哥完半場一輪狂攻，施薩蒙迪斯近門準備起腳之際，比寧咸殺出解圍，比克福特隨即上前擁抱他。

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換邊後，「英墨戰」沒有給予大家喘息空間，昆沙領紅，哈利卡尼先入12碼，再輸12碼，比數維持在3：2的局面。當安東尼哥頓博得12碼後，比寧咸與對方激烈地慶祝，末段成為血肉長城的一分子，力抗墨西哥的來襲。

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「或許這是英格蘭近期最重大的勝仗，甚至是我當球員及球迷多年，最深刻的一仗....」從領先，到追近，再打少一人，英軍今仗勝利得來不易，「這是我英格蘭生涯最美一夜，這是難以置信，這感覺非筆墨能夠形容。」在海拔2240米的球場出戰，加上面對東道主注定是硬仗，比寧咸指全員未有低估墨西哥的實力，同時盛讚對方表現，合演如此精彩的一仗。

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下半場飲水時間後，英格蘭主帥杜慈換入丹般恩（Dan Burn）及迪積史賓斯（Djed Spence），加上早前的史東斯，決心全軍退守。面對墨西哥的狂攻轟炸，英軍場區的9名球員眾志成城，回到後半場奮力聯防，比寧咸指這隊英格蘭比以前不一樣，「作為英格蘭多年球迷，像今仗一樣的關鍵時刻，以往早就崩潰了，但我們末段死守在禁區，效率極高，堅持至最後一刻。」

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比寧咸獨取兩球及關鍵解圍，進攻防守同樣重要，「當我們上半場失球後，我感到整座球場也在搖動，快要倒塌一樣，所以那球解圍實在是十分關鍵，與入球同樣重要。」這名英軍中場大將把勝利歸功於大家，「當我們在場上，感覺就像全軍26人一樣，我們充滿力閨，當丹般恩最後大腳解圍後，全隊職球員每一人也出現了，加上我們有球迷，除了現場，還有英國支持我們的，勝利屬於大家的。」

今仗延後一小時開賽，在英國時間凌晨2時開波，比寧咸賽後一句致捱眼瞓睇波的上班一族：「同你老闆講聽日唔返工啦！」

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