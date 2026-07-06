尼馬告別巴西　新比利遺憾謝幕曾經追風少年難敵歲月︱世界盃2026

年少多好，尼馬多好，只可惜，「青春的詩總會老，時間多恐怖。」

曾經，那個在綠茵場上風馳電掣、一腳帶領巴西晉身2014世界盃4強的少年，腰圓臉腫，那雙如能施展魔法的摩打腳，早已慢下來，12年後，他不能再當巴西的救世主，曾長期幾乎獨力承擔2億多國民期望，現在已淪為球隊的負累。

「我曾嘗試過，我嘗試過……如今一切經已完結。」2026世界盃巴西1：2負挪威，16強出局，賽後34歲的尼馬說的不止今屆賽事，還有他的國家隊生涯：「我從這裏開始，亦在這裏結束。」



世界盃2026︱尼馬的巴西生涯遺憾謝幕。（路透社）

那些年，那個在綠茵場上風馳電掣的少年

2010年8月10日，尼馬正是在美國新澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）友賽美國，首披巴西大國腳戰衣，尼馬在國家隊處子戰只花28分鐘便攻入第一球，那一年他只得18歲。英姿勃發的尼馬，成為巴西國民的新希望，在森巴足球沉落的歲月，為全國人民帶來一點點光。

2013年洲際國家盃他帶領巴西在決賽擊敗沙維、恩尼斯達、大衛施華、費蘭度托利斯、大衛韋拿、布斯基斯、碧基、卡斯拿斯全數在陣的西班牙「黃金一代」，還獲頒賽事最佳球員，國家隊生涯展開完美序幕。2014年世界盃他帶領巴西過完一關又一關，8強對哥倫比亞勇戰受傷，然後他缺陣下就發生了4強巴西遭德國1：7血洗的慘案。不要緊，尼馬還年輕，兩年後巴西主辦世界盃，尼馬以超齡球員身份領巴西贏得金牌。

世界盃2026︱2013年尼馬帶領巴西在洲際國家盃決賽擊敗西班牙「黃金一代」封王。（路透社）

4年又4年 世界盃一再失望而回

5屆冠軍巴西的世界盃夢想，完全寄托在這個身材精瘦的年輕人身上。2018世界盃，已經離開巴塞隆拿，轉戰「大巴黎」的尼馬領巴西捲土重來，8強過不到迪布尼領軍的比利時「黃金一代」。

又4年後，尼馬已經31歲，巔峰已過卻仍然很努力，2022卡塔爾世界盃分組賽首仗對塞爾維亞勇戰受傷，趕及在淘汰賽復出，16強領軍大勝韓國，8強與克羅地亞合演一場史詩式大戰，加時為巴西開紀錄，克羅地亞完全前扳平，要以殘酷的互射十二碼決勝，尼馬負責關鍵的第五輪，可惜前面兩個隊友射失，輪不到他出場巴西便已敗陣，又一個4次，又一次失敗，尼馬哭了，全世界也在陪他一起哭。當時仍在生的球王比利，長文溫言安慰這個「新比利」：「你的傳奇遠遠未完，請繼續啟發我們」。

2022卡塔爾世界盃，尼馬傾盡全力，巴西還是8強敗陣。（路透社）

「我曾嘗試過，我嘗試過……如今一切經已完結。」

不幸地，4年過後的尼馬，已經連出場都成問題，傷患早已把他折磨得無復舊觀。巴西首次以「外人」做主帥，選來名帥安察洛堤，依然把他選入決賽周大軍，頭兩場分組賽仍在養傷，篤定出線後對蘇格蘭後備上陣14分鐘，32強2：1驚險反勝日本未獲上陣，以為安帥只把他當作吉祥物，不料16強對挪威68分鐘再次後備出場。他不再是昔日那個英雄，反而打亂巴西的進攻節奏，補時10分鐘操刀射進的十二碼只是安慰獎，一切經已太遲，巴西1：2不敵挪威出局。

由第一次代表巴西，4年又4年，4年又4年，16年過去，他又回到這個位於新澤西的球場，到底是命運還是巧合，或許一切已不再重要，「我曾嘗試過，我嘗試過……如今一切經已完結。」尼馬賽後再次哭成淚人，告別國家隊，生涯4戰世界盃留下一次4強、兩次8強和一次16強，森巴兵團始終未能自2002後再嘗世界盃冠軍的味道。

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尼馬130次為巴西上陣，僅次卡富之後，80個國家隊入球更是超越比利成巴西歷來第一人，遺憾是2013年那個洲際國家盃已是他為巴西大國腳帶來的唯一獎盃，沒有失世界盃，也沒有美洲盃，10多年來的巴西最佳球員生不逢時，亦曾不幸在關鍵時刻受傷，只能在眼淚之中謝幕。賽後安察洛堤說巴西未來需要轉變，而那已是「後尼馬時代」的事。