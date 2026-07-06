世界盃2026｜巴西16強止步卡斯米路崩潰　無法言語獲記者暖心安慰

五屆世界盃冠軍巴西以1：2不敵挪威，16強止步，「森巴兵團」過去連續8屆決賽周必入8強的神話就此幻滅，亦寫下球隊自1990年以來首度16強止步的尷尬紀錄。

巴西球員賽後滿面落寞，老將卡斯米路（Casemiro）接受訪問時強忍淚水至無法言語，手掩面哽咽令無數球迷動容。



巴西無緣8強神話幻滅，老將卡斯米路賽後神情落寞。（路透社）

34歲的巴西中場老將卡斯米路賽後接受巴西媒體《CazeTV》訪問。當記者開始提問時，他禁不住眼眶泛紅，答問題時幾乎完全哽咽，甚至要用手抓著自己的臉，試圖掩飾淚水。看到高員大將老淚縱橫，兩名記者亦暫停提問，主動安慰。卡斯米路最終只能斷斷續續地表示：「很難找到……很難找到詞彙。對不起。此時此刻真的很難找到詞彙。『贏得世界盃』一直以來都是我的夢想。」

安察洛堤帥位亮紅燈

安察洛堤在賽後記者會上難掩失望，但仍試圖穩定軍心：「每個人都深感失望。我認為我們沒有踢出一屆驚天動地的世界盃，但我們表現得不錯，甚至在某些時刻我們理應贏得這場比賽。這是一場敗仗，我們必須繼續進步。這不是終點，而是一個新周期的開始。」

安察洛堤一臉失望。（路透社）

至於前鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Jr）則坦言，全隊上下都沉浸在傷痛之中：「這對我們所有人來說都是非常悲傷的一天。從世界盃被淘汰永遠是一個巨大的打擊。」

挪威神鋒夏蘭特今場梅開二度，成為巴西剋星。（路透社）

巴西球迷十分傷心。（路透社）

尼馬賽後哭成淚人。（路透社）

尼馬賽後有妻子安慰。（路透社）

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