世界盃2026｜夏蘭特賽前認輸最終挫巴西　「挪威史上最偉大比賽」

2026世界盃16強，挪威憑住神鋒夏蘭特（Erling Haaland）在比賽尾段梅開二度，加上門神尼蘭特（Orjan Nyland）全場交出「神奇」般的表現，最終以2：1擊退五屆冠軍得主巴西，歷史性首次殺入世界盃8強。



夏蘭特謙稱球隊擊敗森巴軍團的機會微乎其微，豈料一踏入賽場即大殺四方。比賽79分鐘，挪威後備翼鋒舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）左路傳中，夏蘭特力壓巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）泰山壓頂頭槌破網，為挪威打破僵局。落後的森巴軍團陣腳大亂，89分鐘，夏蘭特在禁區邊緣起腳射入地波死角，將比數擴大至2：0。雖然巴西在補時第10分鐘憑尼馬（Neymar）射入十二碼破蛋，但已無力回天。

夏蘭特在對陣巴西比賽中上演梅開二度。（路透社）

夏蘭特賽後回憶起兩個入球時評價到：「我頭槌破門，打入第一球，1：0。第二球簡直太不可思議了，每次情況都不一樣，我們需要一兩次機會，重要的是等待機會，並在機會來臨時把握住它。」

今場個人梅開二度的夏蘭特，目前在今屆世界盃已累積7個入球，追平美斯（Lionel Messi）及麥巴比（Kylian Mbappé）並列射手榜榜首，金靴獎之爭進入白熱化。他賽後接受訪問時狂喜直言：「這是挪威足球歷史上最偉大的一場比賽。」

「我們很自豪能夠戰勝巴西和塞內加爾。我們為此感到非常驕傲。對巴西的比賽，我們發揮出色。這場比賽會激勵很多年輕人，就像我年輕時一樣。我們為我們在這裡取得的成就感到非常自豪。」

夏蘭特賽後IG分享得意自拍照。（路透社）

夏蘭特「魔人」本色不僅留在球場，賽後他隨即連發兩條社交媒體上開啟「炫耀模式」，在IG上貼出自拍，並寫上「well, well, well」與「28年等待，值得」。