世界盃｜麥巴比反擊巴拉圭議員種族歧視言論　對方反指性別歧視

巴拉圭在世界盃16強面對法國大踢茅波，法國射手麥巴比（Kylian Mbappé）賽後無視巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）的握手要求，基爾竟然將皮球扔向「麥總」背部。更離譜的是，巴拉圭自由黨參議員阿美莉拉（Celeste Amarilla）在社交平台發表種族歧視言論，人身攻擊麥巴比。



麥巴比賽後無視巴拉圭門將基爾，基爾竟將皮球扔向「麥總」背部。（路透社）

阿美莉拉在社交平台發表多條驚人言論，直指麥巴比是「被殖民的喀麥隆人，拼命假裝法國人」，侮辱他「傲慢、醜陋、暴發戶」，甚至嘲諷麥巴比「沒學過寫字」、「小時候聽過最文明的聲音是黑猩猩」，更狂言巴拉圭球員賽後應該「給麥巴比一記耳光」。

巴拉圭女參議員阿馬里利亞賽後在社交平台公然發表種族歧視言論，侮辱麥巴比。（Ｘ＠Celeste Senadora）

面對如此惡劣的言論，麥巴比隨即在社交平台痛斥阿美莉拉是「卑劣的女人」，直言「她根本不配坐在參議員的位置上」。麥巴比指出，該議員的種族主義和愚蠢，只會讓全世界遺忘巴拉圭球員在世界盃上付出的汗水和努力。麥巴比強調：「我絕不會讓這種人擁有在世界各地散佈仇恨和種族主義的自由」。

面對如此卑劣的言論，麥巴比隨即在社交平台痛斥阿馬里利亞是個「卑劣的女人」，直言「她根本不配坐在參議員的位置上」。（Ｘ＠Kylian Mbappé）

法國足協提刑事訴訟 巴拉圭政府劃清界線

事件升溫至國際層面，法國足球協會（FFF）發表嚴正聲明，強烈譴責這些言論屬於刑事行為，並計劃提出刑事訴訟。法國總統馬克龍及多名官員亦公開支持麥巴比。

巴拉圭政府及國會迅速與阿美莉拉劃清界限，強調全純屬個人言論，嚴重違背國家價值觀。阿美莉拉至今仍拒絕認錯，反指麥巴比對她實施「政治和性別暴力」，要求麥巴比道歉。

法國對巴拉圭屢現火爆場面：

（路透社）

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