世界盃2026｜哈利卡尼走音過後拍片報平安：那段訪問是經典之作

英格蘭與墨西哥合演了驚心動魄的16強大戰，隊長哈利卡尼賽後接受訪問走音驚變米奇老鼠聲，成為這場經典戰役的插曲，相關片段在社交網站「洗版」，為電視台擔任主持的前英軍隊友朗尼、赫特等更笑到「收唔到聲」。

休息一晚後，哈利卡尼今日親自拍片向球迷「報平安」，宣告：「我的聲音回來了！」



英格蘭驚險淘汰墨西哥殺入8強，賽後卡尼在與球迷激情高歌至失聲。（路透社）

英格蘭在十人應戰下以3：2險勝墨西哥，球員在海拔超過2000米的球場作賽，體力幾近耗盡。不過在經歷重重困難後取得勝仗，球員不禁與一同造訪的英格蘭球迷同歡，賽後全隊與球迷激昂大合唱《Wonderwall》。怎料隊長卡尼因唱得太投入，加上經歷激烈的比賽後，賽後接受訪問時徹底鎖喉走音，接近失聲，只能用沙啞氣音笑言：「我的聲音不見了，我已無法說話……」而且不斷走音驚絞米奇老鼠聲，搞笑場面頓時令直播室內的朗尼等名宿集體狂笑。

世界盃2026｜哈利卡尼走音片段：

這段賽後訪問被網民瘋傳，猶幸卡尼今日在社交媒體上載影片，精神奕奕用清晰的聲線向球迷打招呼：「大家過得怎樣？首先，正如大家現在聽到的，我的聲音已經回來了（My voice is back）！」他續說：「昨晚那段訪問絕對是經典之作。很高興看到大家都能因此開懷大笑，這是一個完美的訪問，為一個完美的夜晚畫上了句號。」

世界盃2026｜哈利卡尼拍片報平安：

卡尼讚全隊付出

除了笑談「失聲熱話」，卡尼在影片中亦讚嘆球隊克服逆境的拼勁。他直言球場氣氛令每個人都興奮不已：「以這樣的方式克服比賽逆境，隊友們覆蓋球場上的每一寸草皮，能夠成為其中一員真的不可思議。這肯定是我穿上英格蘭球衣以來，最喜歡的比賽之一。」

激戰之後，英格蘭已從墨西哥城返回美國，準備香港時間周日對挪威的8強大戰，眾將將嚴防挪威後衛夏蘭特的進襲，卡尼表示，這兩天全隊都會好好放鬆和恢復身體。

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