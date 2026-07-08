世界盃2026｜瑞士憑互射12碼勝哥倫比亞　奪8強最後一席

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）舉行最後一場16強賽事，於加拿大時間周二（7月7日）由瑞士對陣哥倫比亞。兩軍於法定時間90分鐘仍打成0：0，經加時仍互無紀錄，須以互射12碼分勝負。在互射12碼階段，瑞士以4：3擊敗哥倫比亞，8強將對陣阿根廷。



圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，瑞士門將高布爾（Gregor Kobel）撲出對手古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）的射球。 （Reuters）

上半場，雙方都有過得分良機，出現幾次精彩撲救，但最後仍互交白卷。其中在20分鐘，古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）在禁區邊起腳射門，惟瑞士門將高布爾（Gregor Kobel）成功解救。

至28分鐘，法比安利達（Fabian Rieder）為瑞士隊創造了一次絕佳機會，但其射門被卡美路華加斯（Camilo Vargas）撲出。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，法比安利達（Fabian Rieder）起腳施射。 （Reuters）

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，法比安利達（Fabian Rieder）的射球，被哥倫比亞門將卡美路華加斯（Camilo Vargas）救出。（Reuters）

換邊後，比賽逐漸陷入膠著。期間法比安利達曾於54分鐘主射自由球，但射中網側。於59分鐘，薩卡利亞（Denis Zakaria）在中場附近鏟跌路爾斯迪亞斯（Luis Diaz），因此被罰一張黃牌。2分鐘後，路爾斯迪亞斯嘗試遠射，但射門偏離門柱。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）與薩卡利亞（Denis Zakaria）交鋒。（Reuters）

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，法比安利達（Fabian Rieder）主射自由球。 （Reuters）

於法定時間90分鐘內，兩軍仍打成0：0， 經加時作賽仍未改寫比數，靠互射12碼分勝負。