世界盃2026｜ 法國2：0淘汰摩洛哥先闖4強　麥巴比攻入本屆第8球

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）於香港時間周五（7月10日）舉行首場8強賽事，由兩屆冠軍法國隊，對非洲唯一未出局代表的摩洛哥，重演2022年卡塔爾世界盃的4強對決。

法國上屆以2：0擊敗摩洛哥，今屆同樣再以2：0晉級，4強將對西班牙或比利時的勝方。



圖為2026年7月9日世界盃8強賽事， 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）攻門，球被摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）撲出。（Reuters）

圖為2026年7月9日世界盃8強賽事，法國的杜伊（Desire Doue）射門，被摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）解圍。（Reuters）

麥巴比射失12碼 迪治尼遠射擊中橫楣

上半場，法國隊明顯有更多攻勢，但均被對手門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）化解。包括開場僅4分鐘，麥巴比（Kylian Mbappé）於左邊禁區外起腳，皮球雖偏出球門範圍，但保奴仍將球擋出底線。1分鐘後，烏柏美卡奴（Dayot Upamecano） 頭球攻門但被撲出。於10分鐘，杜伊（Desire Doue）射門但被封堵。

至25分鐘，麥巴比在門前遭鏟跌，隨後操刀12碼，但被保奴擋下。於35分鐘，杜伊射正球門，也被保奴成功撲救。於補時階段，迪治尼（Lucas Digne）曾一腳遠射但擊中橫楣。半場結束，兩軍打成0：0。

圖為2026年7月9日世界盃8強賽事，麥巴比（Kylian Mbappé）於上半場操刀罰球不入，表情難掩失望。（Reuters）

圖為2026年7月9日世界盃8強賽事，迪治尼（Lucas Digne）一記遠射擊中龍門橫楣。（Reuters）

換邊後，法國持續掌握控球優勢。第60分鐘，麥巴比在杜伊助攻下入球，為法國隊打開紀錄。這也是他在本屆世界盃的第8個入球，在本屆射手榜與球王美斯（Lionel Messi）並列第一。

6分鐘後，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé ）接應麥巴比傳球破球，將領先優勢擴大至2：0。

儘管摩洛哥力圖反擊，但射門機會不多，至完場未能破蛋。

圖為2026年7月9日世界盃8強賽事， 麥巴比（Kylian Mbappé）於下半場入球，為法國隊打開紀錄。（Reuters）

圖為2026年7月9日世界盃8強賽事， 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé ）入球，助法國擴大領先優勢。（Reuters）

世界盃2026｜8強淘汰賽走線圖