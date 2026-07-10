世界盃2026｜ 法國2：0淘汰摩洛哥先闖4強 麥巴比攻入本屆第8球
撰文：蕭通
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2026世界盃（FIFA World Cup 2026）於香港時間周五（7月10日）舉行首場8強賽事，由兩屆冠軍法國隊，對非洲唯一未出局代表的摩洛哥，重演2022年卡塔爾世界盃的4強對決。
法國上屆以2：0擊敗摩洛哥，今屆同樣再以2：0晉級，4強將對西班牙或比利時的勝方。
麥巴比射失12碼 迪治尼遠射擊中橫楣
上半場，法國隊明顯有更多攻勢，但均被對手門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）化解。包括開場僅4分鐘，麥巴比（Kylian Mbappé）於左邊禁區外起腳，皮球雖偏出球門範圍，但保奴仍將球擋出底線。1分鐘後，烏柏美卡奴（Dayot Upamecano） 頭球攻門但被撲出。於10分鐘，杜伊（Desire Doue）射門但被封堵。
至25分鐘，麥巴比在門前遭鏟跌，隨後操刀12碼，但被保奴擋下。於35分鐘，杜伊射正球門，也被保奴成功撲救。於補時階段，迪治尼（Lucas Digne）曾一腳遠射但擊中橫楣。半場結束，兩軍打成0：0。
換邊後，法國持續掌握控球優勢。第60分鐘，麥巴比在杜伊助攻下入球，為法國隊打開紀錄。這也是他在本屆世界盃的第8個入球，在本屆射手榜與球王美斯（Lionel Messi）並列第一。
6分鐘後，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé ）接應麥巴比傳球破球，將領先優勢擴大至2：0。
儘管摩洛哥力圖反擊，但射門機會不多，至完場未能破蛋。