世界盃2026｜英格蘭1：1挪威　比寧咸顯功架半場前關鍵追平

英格蘭與挪威爭奪美加墨世界盃4強席位，「英挪戰」萬眾矚目，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與哈利卡尼（Harry Kane）同場較量。



杜慈換邊後隨即作出兩個調動，布卡約沙卡及伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）入替，迪格蘭賴斯與馬杜基退下火線。

舒捷爾達魯普神來之筆開紀錄 比寧咸追平顯功架

英格蘭與挪威互相十分熟路，上半場初段比較保守，挪威先穩守，主導戰局的英軍在控球率佔優，未見太多攻門機會。直至飲水時間前，馬杜基右路勁抽一腳傳中，尼高奧萊利尾柱一控甩腳，柱邊出界，已是英挪戰「第一節」較有威脅的畫面。

英格蘭對挪威上半場初段較為膠著。（路透社）

邁阿密天氣酷熱，飲水時間正好讓一眾球員喘息機會。（路透社）

比寧咸在禁區邊博得犯規，哈利卡尼處理罰球，勁射一腳雖然不入目標，是今場近半小時來雙方第一次射門。英軍後場嘗試組織，挪威反搶成功，比克福特及時拾回皮球，化解危機。

哈利卡尼罰球勁射是全場第一次射門。（路透社）

哈利卡尼與夏蘭特的射手之戰，卡尼罰球攻門後，夏蘭特禁區內球槌被比克福特沒收。哈利卡尼被踢跌失去控球權，舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）左路半傳半射，皮球直飛入網，36分鐘領先1：0。英軍失守後稍亂陣腳，挪威乘勢搶攻，索洛夫與奧迪加特各有射門，挪威其後再打反擊，索洛夫推橫起腳被攔。

舒捷爾達魯普半傳半射建功。（路透社）

（路透社）

臨完半場前，英格蘭的安達臣策動攻勢，安東尼哥頓地波傳中，比寧咸一控順勢帶橫，殺入禁區推過守衛起腳，射破挪威大門，盡顯功架，補時階段追成1：1。哈利卡尼與比寧咸一次配合，門前乖巧挑射入網，惟越位在先，兩軍半場打成平手。

比寧咸為英格蘭追成平手。（路透社）

比寧咸完半場前建功，盡顯功架。（路透社）

哈利卡尼乖巧挑射建功，惟越位在先。（路透社）

「英挪戰」在邁阿密上演，賽前分別傳出因酷熱或惡劣天氣而延遲開賽，今仗依然在香港時間清晨5時開波。

英格蘭上輪艱苦擊敗東道主之一墨西哥，今仗鬥淘汰巴西的挪威，力爭相隔一屆再晉4強。挪威續由艾寧夏蘭特及奧迪加特領軍，挑戰一眾英超的老對手，英格蘭防線今仗由史東斯復任正選，與有傷的馬克古希扼守中路，干沙則任右閘，丹般恩先任後備。

（路透社）

碧咸一家是今仗的座上客。（路透社）

英格蘭正選陣容



門將：1比克福特

後衛：2干沙、5史東斯、6馬克古希、3尼高奧萊利

防守中場：8艾利洛安達臣、4迪格蘭賴斯

中場：20馬杜基、10比寧咸、18安東尼哥頓

前鋒：9哈利卡尼



挪威正選陣容



門將：1尼蘭特

後衛：26拉亞臣、3基斯杜化艾查、17希格甘、5大衛禾菲

中場：10奧迪加特、8辛達貝治、6柏德列貝治

前鋒：7阿歷山大索洛夫、9夏蘭特、21舒捷爾達魯普



（路透社）

（路透社）