世界盃2026｜英挪射手戰　哈利卡尼盛讚夏蘭特：他是入球機器

美斯與麥巴比隔空鬥法，分庭抗禮，在世界盃射手榜緊隨其後的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與哈利卡尼（Harry Kane），兩大射手將在8強戰正面交鋒。哈利卡尼被問及兩人之間誰是較佳射手，這名英格蘭隊長當然避談，直指兩人風格不同，並盛讚對方是「入球機器」。

世界盃2026直播

8強｜挪威Vs英格蘭 7.12凌晨5時 VIU 99台、Now 618/616台



哈利卡尼。（路透社）

英格蘭與挪威的世界盃8強戰，焦點眾多，近期乘世盃熱潮紅爆網路的神鋒夏蘭特，與英軍隊長哈利卡尼的射手之戰，吸引不少球迷關注。

夏蘭特今屆攻入7球，哈利卡尼則轟入6球，兩人在射手榜僅次於美斯及麥巴比。夏蘭特上陣4場全數有進賬，對科特迪瓦交出奠勝球，上輪梅開二度擊退巴西；哈利卡尼32強獨取兩球，助英格蘭反勝剛果民主共和國，上仗射入關鍵12碼淘汰墨西哥，兩大神鋒今屆的入球對球隊同樣重要。

夏蘭特近期是網路紅人。（路透社）

無論夏蘭特或哈利卡尼，也是球隊重要的取分之匙，難免被外界相題並論。挪威主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）賽前淡化這場射手之戰，「夏蘭特與卡尼是兩軍的主力射手，這是公開的秘密，但今仗是英格蘭對挪威，是關於兩軍之間。」

蘇巴根淡化夏蘭特與卡尼之間的射手之戰。（路透社）

與主帥杜慈一同出席賽前記者會的哈利卡尼，難免被問及與夏蘭特這場射手之戰，更有傳媒問卡尼，他與夏蘭特之間誰是更佳的射手，面對陷阱題，卡尼當然換個角度作答：「我覺得與他（夏蘭特）沒有可能直接對比，雖然大家都是前鋒，但我們的風格大不同。」卡尼表示自己喜歡參與進攻，也可以充當9號位，難以與夏蘭特比較。

說起夏蘭特，哈利卡尼盡是讚美，「艾寧是難以置信的射手，擁有多項紀錄，他是入球機器，也是野獸，他的入球能力說明一切，他是極佳的球員，我對他充滿尊敬，希望他今仗比較安靜。」

哈利卡尼盛讚夏蘭特是入球機器。（路透社）