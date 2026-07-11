有種Bromance叫夏蘭特與比寧咸　挪威對英格蘭老友變敵人︱世界盃

有種男人的浪漫（Bromance）叫夏蘭特與比寧咸，兩個年輕人一起效力多蒙特的年代，已經非常老友，人前人後常常擁抱和親吻對方臉頰，當年多蒙特甚至在情人節上載一條由二人讀出一大堆搭訕金句的影片，非常搞笑又帶點溫馨。

就算二人之後各有發展，夏蘭特加盟英超球會曼城，比寧咸則到西班牙效力西甲豪門皇家馬德里，多年來情誼依然未變，挪威神鋒曾不諱言，「我很想念比寧咸，很想念與他並肩作戰，他是個非常棒的傢伙。」

不過明晨2026世界盃8強英格蘭對挪威一仗，兩個老Best各為其主，在場上要暫時放下友誼，亦令人期待他們在大戰中碰頭，到底會產生什麼樣的火花？

世界盃2026直播

8強︱英格蘭 Vs 挪威｜7.12凌晨 05:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台



有種男人的浪漫（Bromance）叫夏蘭特與比寧咸。（Getty Images）

夏蘭特曾是比寧咸的「私人保鑣」 友情由多蒙特開始

夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）與比寧咸（Jude Bellingham，又譯：貝林漢姆）在多蒙特結緣，前者2020年冬窗加盟，7個月後輪到當時年僅17的比寧咸。擅長培育新星的多蒙特，陣中不乏年輕人，不過夏蘭特在英國列斯出生，對比寧咸而言，這個年長3歲又能說英語的隊友，就是最親切的存在。

二人果然特別投契，無論球場內外均很合拍，同樣對足球事業非常認真，又貪玩愛說笑，彼此停不了的惡作劇，昔日不時為蜜蜂兵團發放笑彈。比寧咸其實也有1.86米，但剛加盟多蒙特時身材偏瘦，身高達1.95米的夏蘭特，在場上不時當上他的「私人保鑣」，最為人津津樂道的一次，是2020/21球季多蒙特歐聯8強遇上曼城，比寧咸不滿球證判決上前理論，藍月亮中場根度簡（İlkay Gündoğan）大力推開比寧咸，夏蘭特極速趕至隔在兩人之間，牢牢保護他的小老弟。

Bromance強烈化學作用 人前人後停不了的親暱舉動

自從這宗「護花事件」後，兩兄弟感情更勝從前，當夏蘭特賽後受訪，比寧咸會突然走過去親他面頰一下，平常練習、比賽前後，二人總是會攬攬錫錫，他們親暱到一個程度，如果不是各有女朋友，可能會令人懷疑有更親密關係。

多蒙特的公關團隊很懂得玩，曾在情人節發放一條影片，要夏蘭特向比寧咸向對方說出一些相當肉麻的搭訕金句（pick-up lines），有些令二人開懷大笑，也有些爛得使他們鴉雀無聲。就是二人帶點浪漫的友情，令部分球迷把他們幻想為男男浪漫（BL）電視劇主角。難得兩個大男孩都是玩得之人，完全不介意。

歐聯賽事皇馬對曼城，在比賽中途突然倚在夏蘭特身上。（截圖）

再見亦是友誼 不再做隊友感情仍未變

二人間的化學作用強大，即使只共事兩季，深厚的感情未隨分隔兩地而減少。夏蘭特2022年夏天率先離隊，加盟曼城；到2023年輪到比寧咸亦離開多蒙特，成為皇馬新一員巨星。就算不能並肩作戰，每次碰頭兩兄弟各自為自身球隊爭勝之餘，依然有說有笑，親密如昔。

當曼城遇上皇馬，比寧咸會在比賽中途突然倚在夏蘭特身上，這個有點奇怪的畫面，放在二人身上又全無違和感。此外，兩人又會在比賽暫停的瞬間，把握機會耳語一番，彷彿總是有說不完的話題。

就算各為其主，比寧咸與夏蘭特依然會把握機會「咬耳仔」。（Getty Images）

這兩個年輕新一代巨星互相欣賞，比寧咸曾形容，夏蘭特「就如兄弟一樣（like a brother）」，並讚揚對方：「比起作為前鋒，他甚至是個更優秀的男人（an even better guy than a striker）」；得知比寧咸加盟皇馬一刻，夏蘭特衷心為好友高興，「我為他感到很開心」，同時不忘表達思念老友之情：「我很想念比寧咸，很想念與他並肩作戰，他是個非常棒的傢伙。」難怪坊間不時有傳聞將夏蘭特與皇馬扯上關係，畢竟他與比寧咸球場內外皆如此合拍。

英格蘭對挪威，最矚目的焦點大概是夏蘭特與哈利卡尼兩大當世神鋒再次同場較技，不過相信不少人也跟筆者一樣，更期待夏蘭特、比寧咸這對老友聚頭，又會有什麼有趣時刻送給大家。

開賽之前，不妨重溫多蒙特這條將夏蘭特和比寧咸Bromance推至最高峰的影片：