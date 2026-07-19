世界盃2026季軍戰窩心一幕　英格蘭隊友推訓練門將領獎背藏辛酸

世界盃季軍戰向來是「無人想踢」一戰，不過可能正正因為勝負已無關重要，少了劍拔弩張的緊張，人人臉上多了笑容。英格蘭與法國合演一場6：4的入球騷創下新紀錄，頒獎台上更出現窩心一幕。

正當球員輪流上台領取銅牌，他們不停叫一個人上前加入，那人正是白禮頓門將史迪利（Jason Steele）。



世界盃2026︱季軍戰頒獎台上，英格蘭隊友推訓練門將史迪利上台窩心一幕。（路透社）

世界盃2026季軍戰︱英格蘭球員推訓練門將史迪利上台窩心一幕

這個35歲門將是英格蘭的4號門將，由於主帥杜慈與絕大多數教練一樣，26人大軍名單中只會選入3個門將，因此無緣以球員身份加入今屆決賽周。不過他仍以訓練員身份隨團到美國，就算無份落場，整屆賽事亦在每天訓練當中付出努力，幫助球隊備戰。

一班隊友都很感謝他的貢獻，到領獎一刻，兩個年輕中場比寧咸和摩根羅渣士帶頭邀請史迪利上台，並在台上由隊中老大哥佐敦軒達臣為他戴上獎牌。他跟軒達臣擁抱一刻，一眾英格蘭隊友在旁開心喝采，他隨即跟隊友輪流合照。到英格蘭全體大合照環節，他站在正選門將比克福特身邊。

史迪利生涯發展不順 更因網民攻擊嚴重抑鬱幾乎退役

史迪利即使在世界盃無緣落場，能夠在英格蘭大軍中置身這個大舞台，實在不易。他的球會生涯發展平平，在米杜士堡青訓出身，直到球隊降班落英冠才有機會上陣，之後轉戰布力般流浪和新特蘭。他26歲加盟新特蘭，理應是球員高峰期，可是他受到球迷持續網上攻擊，令他退出社交媒體，並患上嚴重抑鬱症，幾乎要退役。到2018年，他加盟英超球會白禮頓，雖然一直長居後備，但球會為他提供協助，幫助他一步步康復過來。

史迪利曾為英格蘭不同年齡梯隊上陣，2012年倫敦奧運入選大軍，卻依然只是後備，未有落場，亦長期未獲大國腳徵召。隨着在白禮頓鮮有上陣機會，距離英格蘭成年國腳夢愈來愈遠。

世界盃2026︱英格蘭訓練門將史迪利。（IG@England）

今年3月首獲大國腳徵召 入選受盡質疑卻獲隊友認同

不過今年3月英格蘭友賽日本和烏拉圭，史迪利獲得主帥杜慈（Thomas Tuchel）徵召，首度入選大國腳。記者會上宣布他名字一刻，他激動得流下男兒淚。當時他接受BBC訪問稱，「這是非常情緒激動的一星期，尤其是對我的家人而言。我很期待，跟每個人見面，向他們展示我能夠在球場內外所做到的一切。」他承諾，「我的工作是跟每個人一樣，每天努力工作，做到最好，嘗試每天在能力範圍內帶來正面影響。」

當時史迪利的入選受到不少質疑，他對此回應：「我在球會不是每周上陣，因此很多人質疑為何我能入選大軍。他（杜慈）明顯有做功課留意到我有機會上陣時的表現，我總是嘗試盡力幫助球隊。」史迪利在那兩場友誼賽，最終均未上陣，今屆世界盃亦只是隊中4號門將，只能隨隊當訓練門將，不過在一班隊友心目中，他早已是大軍一員，史迪利與隊友在頒獎台上的互動已勝過千言萬語。

世界盃2026︱史迪利的故事相信會為不少人帶來啟發。（IG@England）

有留意到這一幕的網民，紛紛讚揚英格蘭球員的舉動，不少人甚至聲稱為此感動得哭了，也有人拿葡萄牙巨星C朗拿度開玩笑：「史迪利世界盃獎牌1：C朗拿度世界盃獎牌0」。