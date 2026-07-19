世界盃2026西班牙決賽對阿根廷　兩大教頭富安迪史卡朗尼師徒對決

世界盃2026決賽，西班牙對阿根廷的大戰，亦是兩軍主帥富安迪（Luis de la Fuente）與史卡朗尼（Lionel Scaloni）之間一場師徒對決。

世界盃歷來只曾兩度有球隊能衛冕，對上一次已經是64年前，巴西在球王比利領軍下連贏1958、1962兩屆。阿根廷能否成為第三隊兼史上第4度捧盃，很大程度掌握在富安迪這位有料教練手中。西班牙只曾在2010年封王，人才輩出的狂牛兵團，在有料之人富安迪帶領下，能否收服美斯？

4年一度的足球焦點大戰，難得的是煙哨味道並不濃，從兩個國家之間的文化以至足球風格，兩個教練之間的親厚關係，以至美斯多得巴塞隆拿的長年栽培，明明是場巔峰對決，兩隊之間卻充滿着愛與恩情。

世界盃2026直播

7月20日︱冠軍戰

西班牙 Vs 阿根廷︱凌晨 03:00 VIU 99台、Now 618/616台



世界盃2026決賽︱西班牙對阿根廷兩軍主帥富安迪（Luis de la Fuente）與史卡朗尼（Lionel Scaloni）上演一場師徒對決。（Getty Images）

西班牙教練富安迪 正是阿根廷主帥史卡朗尼的教練班導師

西班牙在準決賽2：0技術性擊倒法國，率先晉身決賽，富安迪教練在賽後記者會上曾表示，假如能遇上阿根廷會「非常開心」。他這樣說，並不是認定阿根廷會較英格蘭易對付，而是因為能夠跟「好朋友」史卡朗尼在場上正面交鋒。

富安迪口中的好朋友，其實可說是這位65歲教頭的徒弟之一。二人都是球員出身，年紀相差17年，史卡朗尼2015年在意甲的阿特蘭大掛靴，2016年10月他回到西班牙，到西維爾當同鄉森派奧利（Jorge Sampaoli）的助手。一年後，森派奧利成為阿根廷國家隊主帥，史卡朗尼繼續跟在他身邊當助手，二人正是這段期間相遇。

世界盃2026決賽︱史卡朗尼領阿根廷力爭連霸。（路透社）

2017年一次改變對方命運的相遇

史卡朗尼2017年為考取歐洲足協專業教練執照（UEFA Pro License），而報讀教練班，課程在位於馬德里拉斯羅薩斯（Las Rozas）的西班牙足總總部進行，負責執教的導師正是富安迪，他一直很感激這個老師，二人自此一直保持友好關係。富安迪在母會畢爾包、舊東家艾拉維斯執教成績平平，2013年開始執教西班牙不同男子足球梯隊，2022世界盃西班牙16強出局後，安歷基請辭，由當時帶領U23的富安迪頂上。

礙於他的球會執教生涯無甚名氣，球員年代亦只效力過畢爾包、西維爾和艾拉維斯，就算曾先後領西班牙贏得U19、U21歐國盃冠軍，西班牙足總選他來取代名帥級別的安歷基，曾受到外界質疑。史卡朗尼領軍再次出戰2024美洲國家盃期間，曾公開力撐對方：「富安迪是我在教練班的導師……他在2017年的課程中幫助了我們很多，他是個偉大的男子。」

世界盃2026決賽︱富安迪如今已無人不識。（路透社）

富安迪星光熠熠的學生名單

富安迪貴為世界盃冠軍教頭的導師，連挑剔的西班牙傳媒亦不敢再多言。當時富安迪雖無甚名氣，但他的學生陣容卻星光熠熠，除了史卡朗尼外，還有西班牙三大名將沙維、魯爾以及領利華古遜首奪德甲的沙比阿朗素（Xabi Alonso），以及阿根廷名將沙維奧拿（Javier Saviola）、列當度（Fernando Redondo）等等，史卡朗尼在成為世界盃冠軍教頭前，可能已是相對「平凡」的一位。

當時富安迪回應：「我幸運地能執教教練課程，我們教導這個世代的足球員如沙維、沙比阿朗素和魯爾，如今成為教練的昔日足球明星，我有幸能訓練史卡朗尼。」史卡朗尼尊師重道，二人惺惺相惜，兩年前當富安迪領西班牙贏得歐國盃，史卡朗尼立即送上祝賀，更揚言是「雙重喜悅」，球員年代他曾長年在西班牙搵食，妻子Elisa是西班牙人，他和家人自此在馬略卡定居，加上由恩師富安迪領軍，他祝賀道：「我為我的老師富安迪的成就感到非常開心。」

世界盃2026決賽︱富安迪能否領西班牙繼歐國盃後贏得世界盃？（路透社）

師徒終極對決 富安迪預期是場技術較量

二人曾多次公開支持和讚美對方，然而今次命運要這對師徒在足球最大舞台決一勝負。大戰當前，史卡朗尼繼續對恩師表達欣賞之情，「我為他感到高興，這是他值得的，他是個偉大的男子。我們看到他帶領西班牙國家隊所展現的一切，正是我們希望自己也能做到的。」

兩人不約而同地希望，如果自己帶領的球隊未能走到最後，便由對方的球隊高舉大力神盃，不過無論是史卡朗尼還是富安迪，均希望能在決賽遇上對方。富安迪說，西班牙對阿根廷的決賽會是場技術含量較重的對戰，「兩支頂級球隊，兩軍有很多相似的地方，從戰術到球員特質都近似，我預期決賽會是場精彩的比賽。」

世界盃2026｜季軍戰／決賽走線圖