世界女排聯賽澳門站｜決賽在即　中國女排主帥：將全力以赴戰美國

【排球】2026年世界女排聯賽總決賽周二（21日）在澳門舉行新聞發布會。中國女排主教練趙勇表示，目前隊員競技狀態和身體狀態一切正常，期待與美國隊的交手，將全力以赴準備，希望打出一場精彩的比賽。



總決賽將於周三（22日）起在澳門東亞運動會體育館打響，比賽由八強賽開始，意大利對荷蘭，巴西迎戰日本，中國、土耳其則將於翌日（23日）分別與美國、加拿大爭奪晉級名額。

中國女排主帥趙勇（左二）臨場指導隊員。（新華社）

在本月稍早進行的香港站比賽中，中國隊1勝3負。趙勇說：

隊伍在（香港站）比賽中出現了一定起伏，我認為這是年輕隊員成長的一個必要過程，還是需要在訓練以及高質量比賽中（思考）怎麼儘快成長起來。

美國女排在此前的分站賽中表現出色，積分排名首位。中國女排隊長龔翔宇表示，美國隊今年有了更多優秀隊員的補充，整體打法風格更加不一樣，打得「非常快」，這對中國隊的臨場表現是種考驗。

中國女子排球隊。（新華社）

「我們在過去一周有一些積極的調整，希望在比賽中有好的表現，會盡全力向對手（發起）衝擊。」她說。

意大利曾奪得2024年世界女排聯賽、巴黎奧運會和2025年世界女排聯賽桂冠。展望本屆總決賽，主帥拿斯高（Julio Velasco）在發布會上表示，成績屬於過去，每一年、每一項賽事、每一場比賽都是不同的，球隊現在只想着對手荷蘭隊。

意大利女子排球隊。（新華社）

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