劍擊世錦賽｜美屬維京群島劍手兼項仍堅定　冀為國家埋劍擊種子

世界劍擊錦標賽雲集114個國家或地區參賽，從劍手們代表國家的英文簡稱，認識世界不同國家，彷彿活生生的地理課。

出戰男子重劍的施甘比（Kruz Schembri），背後印上的ISV，代表的美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）在劍擊世界已屬少數，他更兼項花劍及重劍兩項，在現今劍擊世界也是罕有，他當年以17歲之齡打入巴黎奧運的花劍個人賽，如今在世錦賽重劍資格賽全勝，直入正賽圈。

縱屬少數，施甘比依然堅定兼顧兩劍種，希望2028年洛杉磯再戰奧運，冀獨得兩張入場券，他同時肩負起國家發展劍擊的重任。



施甘比背上的ISV，在劍擊世界屬少數。（趙子晉攝）

花劍與重劍，兩項同樣以刺中對手得分，分別在於有效部位不同，而重劍沒有進攻權的概念，只要刺中對手、裁判器亮燈即可得分。縱然兩種劍大同小異，在技、戰術上甚為不同，大部分劍手只專注發展一種劍，尤其在世界級的高水平。

透過稱霸巴黎奧運美洲區資格賽，施甘比年僅17歲獲得奧運入場券，參戰男子花劍個人賽，今年在世青賽摘下重劍個人銅牌。施甘比來港參加生涯第二次世錦賽，小組賽6戰全勝直接過關，彌補日前花劍失利的遺憾，今年19歲的施甘比實在是當今劍擊界的異數。

施甘比在今年世青賽男重摘銅。（施甘比Instagram）

17歲之齡獲得巴黎奧運男子花劍的入場券。（施甘比Instagram）

初嘗劍擊由擔心變愛不釋手 堅定兼顧花重劍

「在我們的劍會中，大部分劍手接觸花、重、佩，始終他們打劍以娛樂為主，不同日子打不同劍，我以為這（兼項）是很平常的一回事.....」施甘比母親來自加勒比海島國美屬維京群島，而施甘比兒時大部分時間在美國佛羅里達州生活，施甘比的童年與不少小朋友相若，有用不盡的體力，他同時熱愛動腦筋，他對棋藝愛不釋手，故母親決定讓兒子接觸有「運動版捉棋」之稱的劍擊。

接觸新事物，施甘比起初是拒絕的，「我完全不想嘗試，不想被刺、不想流血、不想死....」劍擊是相當安全的運動，兒時施甘比的擔心全都沒有發生，他9歲執劍，既好動又愛動腦筋，正中施甘比的下懷，迅速決定發展劍擊。

施甘比早前出戰男花資格賽，惟未能晉級。（趙子晉攝）

施甘比在男重小組賽直接晉級。（趙子晉攝）

施甘比愈打愈認真，他持續雙線發展，直至參加美國比賽，「原來我才是異數，大部人都不會這樣做（兼項），雖然有點奇怪，但我從小已兼顧兩項，所以決定我的生涯也這樣繼續下去。」花劍、重劍打法不同，熱愛思考的施甘比不斷鑽研，如何揉合兩種劍的特長及強項，而打出屬於自己的一套，正如把花劍密集的交鋒放進重劍，讓對手一下子不適應。

（趙子晉攝）

入讀美國頂級劍擊名校 冀再戰奧運

19歲的施甘比剛入讀美國的劍擊名校聖母大學（The University of Notre Dame），港隊女重代表佘繕妡也是聖母大學的舊生。施甘比首年入讀，兼顧學業及劍擊，吃力難免，如今的他已慢慢適應節奏，他認為入讀聖母大學是他劍擊生涯重要的一步，「聖母大學盛產劍擊好手，密集的日程使我更集中，每天的努力也是為了在劍道上的短暫時間有更好發揮，所以我埋頭苦幹，我感覺自己比以前更穩定，對我的劍擊發展同樣重要。」施甘比首年入學，即在NCAA錦標賽男重摘銀。

施甘比首年入讀聖母大學，即獲得男重銀牌。（施甘比Instagram）

施甘比日夜鍛練，目標明確，朝着再踏奧運舞台邁進，他希望兩年後的洛杉磯奧運，以花劍及重劍的奧運代表身份出戰，終極目標與大部分運動員一樣，「我想參加在28奧運想參戰兩項，希望贏得奧運獎牌」。

施甘比目標清晰，希望2028年洛城奧運獲得兩入場券。（趙子晉攝）

視發展國家劍擊為己任

美屬維京群島主要以三大島組成，全國人口僅得約10萬人，劍擊在這加勒比海島國並不熱門，施甘比是少有的劍手，即使年僅19歲，施甘比致力在美屬維京群島發展劍擊，每年當他回國，他也會舉辦劍擊夏令營，讓更多新一代認識劍擊，施甘比現時已在國家埋下劍擊的種子，希望有朝一日萌芽。

「我們國家有很多具備運動能力的新一代，加上強大的心智，他們十分適合打劍擊，我希望美屬維京群島的劍擊不止我一人，而是慢慢培養新一代，或許在10年、15年後，我們可以成為實力分子。」施甘比希望在美屬維京群島開設首間劍會，長遠目標在三大島上開分校，讓更多市民接觸劍擊，慢慢把這項運動傳開去。

不止個人發展，施甘比更希望推動美屬維京群島的劍擊發展。（趙子晉攝）

（施甘比Instagram）