劍擊世錦賽｜港隊星將登場亞博氣氛佳　應援打卡樣樣齊

世界劍擊錦標賽首日正賽舉行全城矚目的男子花劍，縱然蔡俊彥、張家朗無緣登頒獎台，一眾劍迷除了在亞洲國際博覽館支持香港隊，不忘追星打卡，場面熱鬧。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



完成三日資格賽後，世界劍擊錦標賽周六（25日）舉行正賽，率先上演重頭戲男子花劍及女子重劍個人場，賽事由蔡俊彥在早上8時半打頭陣，不少劍迷早已抵達博覽館，現場支持港將。

（中國香港劍擊總會）

香港近年舉辦不少劍擊賽事，包括去年在啟德體藝館舉行的全運會劍擊項目，今次在亞博再度展示「地獄主場」的聲勢，每當港將在劍道奮戰，看台歡呼聲不斷，尤其是男花兩大星將蔡俊彥、張家朗，無論領先或落後，劍迷們也不惜氣力，全力為香港劍手喝彩。蔡俊彥16強面對匈牙利的杜沙（Daniel Dosa），落後7：14時連取6劍，掀動全場的氣氛，掌聲雷動。

劍道以外同樣精彩，劍迷當然不忘「自肥」，兩名花劍教練Gregory Koenig及Maurizio Zomparelli相當受歡迎，簽名、自拍絕不托手踭，滿載而歸。

（趙子晉攝）

年僅16歲的廣州劍迷鄒先生隻身觀戰，專誠花三小時來港，只是為了一睹世界級劍手的英姿：「張家朗是我的偶像，他拿了兩屆奧運冠軍很厲害，也很激勵人，很勵志。我自己也是打花劍的，他讓我想要成為像他一樣厲害的選手。」雖然未能得到「劍神」的簽名，但他剛好在觀眾席遇到曾是團體賽世界冠軍得主美國劍手孟凱睿（Gerek Meinhardt），獲得對方在T恤上簽名。

廣州劍迷鄒先生。（陳綵瑤攝）

蔡俊彥今年踏入樂壇雙線發展，更把追星文化帶到運動世界，蔡俊彥的支持者自發性免費派發各種應援物如橫幅、明信片、鑰匙圈等，負責人BE和Rita是希望透過這些行動，讓更多人認識這位出色的運動員：「我們希望可以把眾多支持者的力量集合在一起，讓他（蔡俊彥）知道背後有很多人支持他。」賽後大量粉絲齊聚會場外，蔡俊彥也不厭其煩，耐心地為每一位特意到場打氣的粉絲簽名和合照。

蔡俊彥粉絲BE（左）、Rita（右）。（陳綵瑤攝）

戰畢每場後，港隊花劍教練Greg也會向觀眾致意，他再以感激劍迷們的支持，希望周二團體賽以獎牌答謝大家，「每次收到支持者的歡呼，讓我感受到大家的愛，無論勝負也是我們的後盾，若然團體賽獲取獎牌，將會是回報劍迷們的最佳禮物。」