劍擊世錦賽｜蔡俊彥力追徒勞16強止步　負傷上陣是新學習

香港主場，加上衛冕身份，不難想像港隊男子花劍代表蔡俊彥（Ryan Choi）肩上的壓力。Ryan力克俄羅斯劍手後，面無表情、依然「嬲爆爆」，與以上兩個原因無關，蔡俊彥在次圈中段再度觸傷腳傷舊患，即使獲勝仍悶悶不樂，其後16強面對匈牙利的杜沙（Daniel Dosa）曾落後7：14，休息後11秒連取6分，未能平反敗局也贏盡掌聲。

蔡俊彥賽後依然擔心傷勢，已服止痛藥的Ryan未知傷勢，但他堅持團體賽必定出戰，而負傷上陣對他也是一種學習。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



（趙子晉攝）

以衛冕身份主場出戰的蔡俊彥，首圈大勝委內瑞拉劍手，然後面對俄羅斯Daniil Kerik，早段曾落後2：5，Ryan及時調整，連取4分反超前，結果以15：9再下一城。Ryan順利過關，臉上卻沒有半點的喜悅，緊接鬥匈牙利的杜沙爭晉級，第一節落後7：14，Ryan第二局力挽狂瀾，11秒內連贏6分，掀起全場高潮，惟未能逆轉過關，16強止步。

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與杜沙的一仗中，蔡俊彥曾經要求軍醫治理傷勢，生悶氣也與受傷有關，「打俄羅斯頭幾分再觸傷舊患，傷患會影響之後的賽事，當時勝出後同樣好嬲，因為擔心打不到團體賽。」蔡俊彥本人都忘記實質傷患，只知道是腳傷，早在亞錦賽已受傷，傷勢反覆，本來已經康復7、8成，如今卻再觸傷舊患。

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凡事有好有壞，蔡俊彥笑言要不是再受傷，或許32強早已落敗，「受傷的一刻我跟自己說：『輸了都是因為腳傷而已』，然後心態便放得開。」蔡俊彥至今未知傷勢，加上賽前服食止痛藥，亦未知會否影響在下周二的團體賽，「我有機會打不到團體」，但只要他可以落場，Ryan便必定披甲。

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在蔡俊彥的運動員生涯中，幸運地甚少遇上傷患，今次負傷上陣，對Ryan也是新體驗，「其實是一個很好的學習，近幾星期訓練時，把很多事情都放慢了，反而更了解自己的打法，只是受傷真的有限制，所以是好事還是壞事，我也不知道。」

（趙子晉攝）

每當蔡俊彥登場時，亞博主場館聲勢浩大，支持者是動力也是壓力，Ryan擔心自己「一輪遊」，笑言害怕浪費入場觀眾的金錢，「感謝一眾無論現場或是看直播的觀眾，同時向本預定晚上入場的觀眾說聲對不起，抱歉浪費大家的金錢，我保證團體賽不會有相同情況發生，畢竟願意真心白銀抽空來支持香港隊，這些都非必然，十分感激大家，希望大家也會支持其他港隊隊友。」