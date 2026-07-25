劍擊世錦賽｜17歲吳海諦喜獲最佳生日禮物　驚喜挫世界第七闖次圈

港隊重劍小將吳海諦（Haidi Wu）首次晉身世界錦標賽正賽圈，適逢17歲正日生日，更打出驚喜，首圈力克世界第7的法國劍手路易絲瑪莉（Alexandra Louis Marie），即使次圈不敵中國的唐君瑤，依然創下生涯最佳，毫無疑問是她最好的生日禮物。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



（趙子晉攝）

吳海諦年紀輕輕，曾參加全運會、亞洲錦標賽、世界錦標賽等大賽，無疑是港隊女重的新希望。吳海諦的17歲生日注定難忘，因她代表港隊戰世錦的正賽圈，首圈面對世界排名第7的路易絲瑪莉，Haidi不落下風，由領先被追平再超前，以15：11驚喜勝出，生涯首度打入世錦賽第二圈。面對中國隊的唐君瑤，未能再下一城，無緣16強。

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踏入17歲當天，吳海諦取得生涯突破，坦言是最佳的生日禮物，「今日是很難忘、很特別的一天，在生日參加如此高水平的賽事，今早興奮到很早已醒了。」主場出賽往往是兩面刃，吳海諦卻未有想太多：「在香港主場出擊，我只想享受比賽，面對法國劍手（路易絲瑪莉）一仗未有太大壓力，我享受其中，沒有太在意分數，反而愈打愈順，今日能夠擊敗她，無疑增強了自信心。」

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吳海諦在個人賽取得突破，希望三日後的團體賽保持水準，做好本分，與師姐們一同爭勝。師姐們對Haidi充滿信心，就如朱嘉望預料師妹首場能夠勝出：「上場前直覺就告訴我她會贏。」

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師姐佘繕妡今日同樣32強止步，在最後一戰一度落後到尾段追平，惟最後還是在「決一劍」時失利，無緣16強。賽後她承認今次成績不理想，放眼未來的其他賽事：「結果是不理想但不要緊，很快就會再有比賽。」總結整個賽季，雖然今年的成績和去年世錦賽一樣32強止步，但她認為自己在技術方面有所得著。