劍擊世錦賽｜澳門佩劍第一人夢想成真　渴望大展身手為澳爭光

香港首辦世界劍擊錦標賽，一海之隔的澳門亦有參賽，更是關於創紀錄的一屆，女子花劍的顧曉琳，力克港將梁殷僑，首闖正賽圈，成為澳門第一人。

出戰男子佩劍個人賽的顧朗賢，正是她的堂哥，他是澳門佩劍史上首人角逐世錦賽，惟未能與堂妹攜手晉級。顧朗賢今季比賽機會不多，對上一次海外比賽已是去年的亞洲錦標賽。縱然如此，他依然積極裝備自己，靜待機會，為澳門爭光。

攝影：趙子晉



每季劍擊國際賽，香港隊甚少缺席，遠至非洲、美洲，總會派隊出戰。對其他代表隊而言，征戰海外非必然，與香港一海之隔的澳門隊，今季僅得花劍隊曾出戰上海花劍大獎賽。來到季尾，世錦賽在香港舉辦，澳門隊派出3種劍種參戰，亦是今季首次。

澳門花劍較早發展，至今也是比較標青，男、女子隊將角逐團體賽，而女子花劍的顧曉琳，過往參加不少青年世界盃，成年賽經驗卻不多，今次世錦小組賽3勝3負，淘汰賽遇上港隊15歲小將梁殷僑，顧曉琳第三局反敗為勝，以15：10取得晉級資格，亦是澳門劍擊史上首次有劍手晉身世錦賽正賽圈。

顧曉琳成為澳門史上第一人打入世錦賽正賽圈。（陳綵瑤攝）

顧曉琳寫下澳門劍擊新章，她的堂哥顧朗賢同樣成為澳門第一人，成為首位參戰男子佩劍的澳門劍手。首戰世錦賽的「賢仔」起初難免手緊，其後漸入佳境，先後擊敗科威特及沙特阿拉伯的劍手，最終僅僅在過關線下兩名，若在印度劍手身上再取一分、拿下3勝，即可晉級再爭正賽席位。

從首場慢熱、慘吞中國隊的羅少彤5蛋，到最後一場果敢拉開科威特劍手奠勝，短短6場小組賽間，賢仔已見不少進步，畢竟今次是他一年以來第一個成年組比賽，又是生涯第一次征戰大舞台，交出這張成績單已算有交代。

擊敗沙特劍手，顧朗賢取得世錦第一勝。（趙子晉攝）

「第一次打世錦，初段都比較緊張，始終一整年沒打過高水平的成年組賽事，即使小組有不少強手，但我的形勢不算差，當然可以打得更好，以第一次參賽必然是寶貴的經驗，至少我在過程中全力以赴，也學到不少。成為澳門第一人，當然很榮幸，這是我打劍多年的夢想。」

顧朗賢在小組賽取得兩勝。（趙子晉攝）

顧朗賢上一個成年賽是去年的亞洲錦標賽，相隔一年多未有海外比賽，賢仔依然堅持，除了日常在代表隊訓練，每星期也抽空來港跟劍會訓練，比賽不多也沒有動搖，「老實說，海外比賽就像測試一樣，不斷試驗自己的實力，在訓練上的調整有沒有進步。沒太多比賽的情況下，就只好埋首練習，把握每一課訓練，把每個細節做到極致，每一刻裝備好自己，若有機會海外出戰，我便有更大機會爭勝，始終機會是留給有準備的人。」

顧朗賢保持信念，深信機會是留給有準備的人。（趙子晉攝）

期待已久，終有機會與隊友一同參戰，賢仔當然享受一條心的氣氛，當他在劍道上，後方一眾花劍、重劍隊友毫不吝嗇力氣，全力為他加油，「即使大家來自不同劍會，代表隊訓練時朝夕相對，培養不錯的感情，之前很懷念一同出賽的氣氛，希望未來有更多機會吧。」

（趙子晉攝）

堂妹顧曉琳不止打入世錦賽正賽，她更有機會出戰名古屋亞運，澳門隊僅派男、女子花劍征名古屋，顧朗賢的佩劍則不入名單之列，他分析當中原因，「畢竟花劍在澳門較早起步，體制較成熟，成績比其他劍為佳，作為堂哥當然希望她有好表現。」

即使無緣今屆亞運，顧朗賢仍然渴望有朝一日踏上亞運的舞台，「每次代表澳門，參與大賽或大型運動會都是機會難得，每個運動員都渴望有大展身手的舞台，我也很想為澳門劍擊出一分力，讓世界看見澳門，告訴世人澳門運動員也是有能力的。」

顧朗賢渴望有大展身手的舞台。（趙子晉攝）