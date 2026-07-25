劍擊世錦賽｜蔡俊彥張家朗16強止步　無緣主場衝擊世界冠軍

世界劍擊錦標賽個人賽進行正賽階段，今日（25日）上演男子花劍及女子重劍，港隊6人應戰，男花有蔡俊彥力爭衛冕、張家朗、小將何承謙同樣爭奪世界冠軍；女重則有佘繕妡、朱嘉望、吳海諦出戰。

男子花劍兩大星將張家朗、蔡俊彥未能在主場登頒獎台，雙雙16強止步；佘繕妡與吳海諦則32強出局。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



今早8時半開賽，不少劍迷已入場支持港將。（趙子晉攝）

蔡俊彥觸傷舊患無緣衛冕

力爭衛冕的蔡俊彥，朝早頭場面對委內瑞拉劍手Jose Briceno，早上8時半比賽依然吸引大量劍迷到場支持，蔡俊彥狀態大勇，全程壓制對手，頭3分鐘已經領先到14：3，第二節完成最後一劍，以15：3穩入32強。Ryan次圈遇上俄羅斯劍手Daniil Kerik，早段曾落後2：5，Ryan及時調整，連取4分反超前，蔡俊彥其後繼續進逼，打成8：8後連取5劍，鞏固優勢，結果以15：9再下一城。

蔡俊彥首圈大勝委內瑞拉劍手。（趙子晉攝）

蔡俊彥在次圈再度觸傷舊患，16強面對匈牙利的杜沙（Daniel Dosa），開局與對手打成4：4，其後打法較為被動，連失5分拉開，Ryan落後至7：14的絕境進入第二局，蔡俊彥後變得更主動，11秒內連贏6分，惟最後未能反敗為勝，以13：15飲恨，無緣衛冕。

蔡俊彥晉身16強。（趙子晉攝）

張家朗16強遇小插曲告負

張家朗首圈面對日前擊敗隊友梁千雨的法國劍手施度（Alexandre Sido），家朗早段打出氣勢，連取8分遙遙領先11：2，然後力保勝局，以15：10晉級，其後再以15：12力克英國的蘇斯諾夫（David Sosnov）。

張家朗力克法國晉級。（趙子晉攝）

16強遇上當年東京奧運8強戰大逆轉的保路達捷夫（Kirill Borodachev），家朗早段落後0：6，末段發生小插曲，張家朗投訴被對方打中面罩，惟投訴不果，最後以2：15落敗，同樣16強止步。

張家朗16強向裁判投訴卻不果。（趙子晉攝）

首戰世錦賽的「細孖」何承謙，早段被占美曲克（Jaimie Cook）拉開分差至1：6，後段急起直追，第一節力追至8：9，惜第二節未能反先，以12：15飲恨，「一輪遊」結束首次世錦賽之旅。

何承謙不敵英國劍手首圈止步。（趙子晉攝）

佘繕妡吳海諦女重兩將32強止步

首闖世錦賽正賽圈的吳海諦（Haidi），剛好今日踏入17歲，即收到最好的生日禮物，吳海諦惡鬥世界排名第7的法國劍手路易絲瑪莉（Alexandra Louis Marie），Haidi初段領先，然後拉開7：4，對方再追至平手，Haidi調整後再拉開至10：7，即使對方一度追平，吳海諦頂住壓力，以15：11力挫強手，晉級32強。

吳海諦32強遇上中國隊的唐君瑤，開局發揮未如理想，第一節落後到2：6，中段再次被對手衝分，最多曾落後5分，尾段無力挽回戰局，最終輸11：15，首次征戰世錦賽以32強成績作結。

吳海諦打出驚喜，殺入32強。（趙子晉攝）

佘繕妡首圈以15：11擊敗烏茲別克的梅薩蒂娃（Dilnaz Murzataeva），「佘佘」與德國的梅拿（Fiona Mueller）爭奪16強，開局稍微落後2分，之後一直咬緊比分不被拉開，以6：8結束第二局，「佘佘」今場進攻苦無對策，第三段末段終進攻得手，追成13：13，惜佘繕妡在「決一劍」僅3秒被對方「單燈」，以13：14落敗，同樣32強止步。

朱嘉望與美國劍手奧森奈達（Tierna Oxenreider）激戰至「決一劍」飲恨，最後無緣過關。

佘繕妡決一劍不敵德國劍手，無緣16強。（趙子晉攝）

世界劍擊錦標賽港隊成績

男子花劍

64強

蔡俊彥 15：3 Jose Briceno（委內瑞拉）

張家朗 15：10 施度（法國）

何承謙 12：15 占美曲克（英國）



32強

蔡俊彥 15：9 Daniil Kerik（俄羅斯）

張家朗 15：12 蘇斯諾夫（英國）



16強

蔡俊彥 13：15 杜沙（匈牙利）

張家朗 2：15 保路達捷夫（俄羅斯）



女子重劍

64強

吳海諦 15：10 路易絲瑪莉（法國）

佘繕妡 15：11 梅薩蒂娃（烏茲別克）

朱嘉望 14：15 奧森奈達（美國）



32強

吳海諦 11：15 唐君瑤（中國）

佘繕妡 13：14 梅拿（德國）

