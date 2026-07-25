劍擊世錦賽｜張家朗負俄國世一　疑被擊中面罩無被罰惹爭議

張家朗面對俄羅斯「世一」保路達捷夫（Kirill Borodachev），縱然大局已定，末段卻有火藥味。張家朗疑被對手打中面罩，按規例應判罰紅牌，裁判未有表示，他隨即向裁判投訴惟不果，兩軍教練因而擦出火花。

與裁判溝通後，張家朗賽後指裁判的說法是他第一次聽說，他希望有關方面對規例有更清晰的定義，「我們只是想圍繞規則去走」。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



連挫法國的施度（Alexandre Sido）及英國劍手蘇斯諾夫（David Sosnov），16強碰上俄羅斯「世一」保路達捷夫。5年前的東京奧運，張家朗8強落後9：14大逆轉的受害者，正是保路達捷夫。兩人今次在香港再碰頭，張家朗開局已被打出一波0：6，大幅落後未能再演逆轉好戲，最後以2：15大敗一場。

保路達捷夫初段領先，中段再拉開，大局已定，但今仗火藥味依然，張家朗末段疑被對手擊中面罩，捷克籍裁判Vilem Madr未有表示，家朗當時沒有任何視像裁判的機會，故希望主裁判介入，惜同樣不果，裁判更向家朗出示黃牌警告，正當擾攘期間，俄羅斯教練不滿張家朗不斷投訴，高呼：「這是劍擊」，而港隊教練Gregory Koenig忍不住還擊，最後兩人雙雙領黃。完成賽事後，張家朗離開劍道時面露不悅，Greg隨即上前安撫，並向現場劍迷致意，感激眾人的支持。

（趙子晉攝）

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根據國際劍聯（FIE）規例t.170的2.6，列明「危險、暴力或報復性動作，或以護手盤、手柄擊打對手頭部」，無論有心或無意，總之劍手以護手盤打中對手頭部，該劍手即被罰紅牌，張家朗上年在亞洲錦標賽同樣因擊中對方頭部而被罰，最後因紅牌而落敗。

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張家朗認為被對手打中，故即向裁判投訴，完場後再與裁判溝通，他表示裁判的說法是第一次聽說的，「之前在開羅站（世界盃）遇到類似情況，所以當我被對方擊中頭部時，我立即向裁判投訴，這是我的權利，但裁判指蓄意才會被罰，無心是不會的，條例像是改變了一點，我都是剛剛才聽說這說法。」

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劍擊規例繁多，張家朗坦言，若規例不清晰對劍手的影響頗大，「我們只想圍繞着規例去打，劍擊不像籃球般容易明白，當中包含不少規例，若作為劍手也要不理解規例的話，將會打得更辛苦，影響十分大，所以就算落敗後不太高興，我也願意與裁判溝通，這樣做對未來也有幫助。」

（趙子晉攝）

面對爭議規例，張家朗未有質疑太多，畢竟劍手的責任就是跟隨規例，他坦言自己對新例不夠熟悉，加上當時已是大比數落後，對賽果影響不大，而對手保路達捷夫是十分強勁的對手，今仗是優勝劣敗。

（趙子晉攝）

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縱然今仗裁判判決或有爭議，但法國教練Greg認為要向前看，「坦白說，家朗今仗落敗與該判決沒有太大關係，但我們需要理解條例的變化，當然FIE方面需要清晰向我們解釋，然後跟隨。」Greg盛讚保路達捷夫實力強頑，家朗今仗未能找到適合的距離，其後更心急使比分一落千丈。

無論港將勝負，主場的劍迷同樣是萬分支持，Greg再度感激支持者們，希望下周二的團體賽以獎牌回報大家。