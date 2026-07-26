劍擊世錦賽｜吳浩天主場獲突破　鬥強手全場苦無對策未言棄

世界劍擊錦標賽男子重劍32強，是港隊代表吳浩天的歷來最佳，面對瑞士的馬高迪（Lucas Malcotti），苦無對策，進退失據，大比數落後。當縱展流露一絲想放棄的身體語言，坐在後方的教練黎家俊也提醒不要言棄，吳浩天在劍道用盡一切方法，最後依然吞敗，彷彿是吳浩天的生涯寫照。

攝影：趙子晉



吳浩天與何瑋桁一同突破資格賽，雙雙打入世錦賽男子重劍正賽圈，二人首圈巧合地對上匈牙利劍手，惟命途各異，何瑋桁不敵薛奴斯（Gergely Siklosi）止步；吳浩天鬥世界排名第12、巴黎奧運團體金牌得主拿基（David Nagy），不落下風，兩節完成打成4：4平手，吳浩天在第三節初段連贏4分，即使對方後力追，阿天頂住壓力，以15：12追關。

何瑋桁不敵另一匈牙利劍手，首圈止步。（趙子晉攝）

吳浩天勇挫拿基，招牌的比寧咸慶祝再現。（趙子晉攝）

吳浩天生涯第8次參加世錦賽，終於順利闖關，打入32強，面對同樣頭銜滿滿的馬高迪，阿天不似首圈般成竹在胸。快攻試過、硬闖試過、反攻試過，吳浩天掏出知識庫所有擁有的一切，黎家俊在後方勸說：「不要硬打」，阿天還是衝進去被對方「單燈」，最終以4：15吞下大敗。

「我昨晚睇片研究對手至（凌晨）3點」，首圈的胸有成竹，原來是勤做功課的成果，吳浩天在劍道上熟知對手的套路、慣性，落場自然有信心，惟過關後面對馬高迪，只可以晉級後趕緊「溫書」，短時間未能有完整的策略，難怪兩圈局面相差甚遠。

（趙子晉攝）

「今場進攻完全打不入，對方保持非常好的距離，無論我任何節奏、距離，他也作出相對的反應應對，全場想完又想，試完又試，一直也找不到方法，彷彿打快攻無用、陣地戰又不行、連反擊也沒有用途，要我縮後更是不可能，最後明知硬闖不行，也忍不住衝進去，畢竟大局已定。」

面對瑞士的馬高迪，吳浩天顯然是束手無策。（趙子晉攝）

吳浩天全場打得吃力。（趙子晉攝）

吳浩天細訴着今場的細節，不用分數也知道今場優勝劣敗，他多年劍擊生涯，見盡不同對手，就算是世界級好手，也甚少讓他如此束手無策，「重劍世界約3、400名劍手，馬高迪是少數全能的六角形戰士，任何方面的能力也很好，世界上或只得10個左右。」

吳浩天全場苦無對策，難免洩氣，身體語言更似是想放棄，連黎家俊也提醒他不要放棄。就算吳浩天除下面罩、與對手及裁判敬禮後，與黎家俊還在談論該場劍，雙方交換意見，不斷尋找方法，賽後還是未想到對策。「只是我的身體語言衰，我全場也未想過放棄....」吳浩天賽後坦言。

就算完場後，吳浩天與教練黎家俊還是研究戰術。（趙子晉攝）

在三節、9分鐘內，吳浩天就算面對強頑對手，使出一切辦法，打法不成即轉招，轉完一招又一招，最後還是鎩羽而歸，放棄從來未出現過在他的字典裏。辦法總比困難多，今仗落敗不代表一切，回去再鍛鍊，再變強，這是吳浩天一直以來的運動員之道。