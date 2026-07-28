世界桌球上海大師賽｜丁俊暉首輪順利晉級　16強再戰趙心童

2026世界桌球上海大師賽27日開賽，中國名將丁俊暉在比賽中轟出四棒破百成功晉級，將繼今年世錦賽後，在16強再度對戰趙心童。



丁俊暉在比賽中擊球。（新華社）

世界桌球上海大師賽 丁俊暉新賽季首亮相狀態一流

丁俊暉面對來自上海久獅枱球球會的姚東成，開場即連勝四局，休息過後姚東成扳回一局，但丁俊暉轟出一棒140度，姚東成縱在第七局扳回一局，丁俊暉第八局再度一棒破百，以6：2鎖定勝局。全場他打出四棒破百及一次71分，新球季首度亮相已展現佳態。

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丁俊暉首輪順利晉級 16強再戰趙心童

「今天比賽打得非常專注，打出了自己想要看到的水準。」丁俊暉說，「其實對手在比賽中體現出的技能和對比賽的閲讀能力是非常不錯的，因此我在比賽中也是非常專注地做好防守與進攻，在得分方面給他很大的壓力。」

該輪過關也意味着丁俊暉將在29日的16強賽中遇上趙心童，在今年的世錦賽16強，兩大中國名將打出一場精彩對決，趙心童當時以13：9獲勝。丁俊暉對即將再遇趙心童表示：

下一場比賽儘量打好一些，自己也希望在新的賽季打出更穩定的成績。

奧蘇利雲大勝劉林昊 16強撼上屆冠軍威爾遜

賽事「五冠王」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在晚上登場，對戰外卡參賽的小將劉林昊，後者第二局打出一棒88度，局數追平1：1。不過「火箭」隨後連勝五局，以6：1獲勝，將在28日的16強面對力爭衛冕的威爾遜（Kyren Wilson）。

奧蘇利雲在比賽中擊球。（新華社）

另外兩場重點16強戲碼，橫掃唐和文晉級的韋基連（Chris Wakelin）將在28日下午硬撼馬克威廉斯（Mark Williams）；世界第一球手卓林普（Judd Trump）的對手則是以6：4擊敗雷佩凡的鹤健士（Barry Hawkins）。

今年適逢上海大師賽舉辦二十周年，開賽前一天在豫園舉辦的歡迎儀式上，全新設計的冠軍獎盃正式揭曉。獎盃以桌球三角框為輪廓，融入黃浦江與白玉蘭元素。卓林普，「75三傑」奧蘇利雲、希堅斯、馬克威廉斯，丁俊暉、趙心童、吳宜澤等中外名將，當晚悉數身着中式華服亮相。

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