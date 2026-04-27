桌球世錦賽｜趙心童13：9勝丁俊暉贏下中國打吡　8強賽將迎戰梅菲

【桌球】衛冕冠軍趙心童周日（26日）以13：9戰勝丁俊暉，晉級桌球世錦賽八強賽。



趙心童帶着9：7的領先優勢進入周日進行的第三階段比賽。兩位選手首局比賽顯得比較緊張，失誤連連。

兩位選手首局比賽顯得比較緊張，失誤連連。（Getty Images）

桌球世錦賽趙心童13：9戰勝丁俊暉比賽精華：

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現場評論員說：「可以理解他們的緊張，畢竟中國國內有上億觀眾在觀看比賽呢。」隨後，兩人陷入纏鬥，長時間都沒得分。現場評論員打趣道：

這是多麼不尋常的一局比賽啊，兩人都在袋口放守門員了吧。

經驗更為老到的丁俊暉最後贏下了這局一波三折的比賽，將比分追成8：9。但是，趙心童接着進入狀態，後面4局比賽贏下3局，拿到決勝點。在關鍵的最後一局，丁俊暉在9：43落後時擊打紅球失誤，趙心童隨後上手，一杆打出44度，以87：9最終鎖定勝利。

趙心童隨後上手，一杆打出44分，以87：9最終鎖定勝利。（Getty Images）

賽後趙心童表示，他和丁俊暉的這場比賽充滿了意外，讓比賽更有觀賞性。他說：「我和暉哥的發揮都可圈可點，某些局的比賽中有很多轉折點，讓桌球變得更像桌球了。有些機會本來他該贏的讓我贏了，我該贏的讓他贏了。所以比賽就變得更有樂趣了。我也不知道是不是老天在整蠱我們。」

他接着說，在世錦賽與丁俊暉比賽，有種不同尋常的感覺。「暉哥以前是我的偶像，我從小就看他比賽，看他拿過很多冠軍，和他比賽確實和跟別的球員感覺不一樣。在世錦賽對上他，感覺和以前更不一樣。」

趙心童以13：9戰勝丁俊暉，晉級桌球世錦賽八強賽。（Getty Images）

趙心童認為，自己雖然是世錦賽冠軍、並在世錦賽上擊敗了丁俊暉，但這並不意味着已經超越了他。他說：

超越暉哥？那是絕對不可能的事情。他作為中國桌球的開山之人，哪怕我再拿三四個世錦賽冠軍也不可能超越他。暉哥是對我們中國桌球幫助最大的一個人。我只是一個趕路者吧。

丁俊暉賽後表示，他在比賽中錯失了一些機會，「不過我自己也盡力了，自己對球、對比賽局面的感知不如以前。」丁俊暉希望趙心童能夠衛冕，認為以他目前的狀態和比賽能力「非常非常夠用」。他同時希望外界不要給趙心童太多壓力。

在八強賽中，趙心童將遇上梅菲（Shaun Murphy），比賽將於周二開始舉行。

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