劍擊世錦賽｜匈牙利三金傳奇未言退　活力不及新一代靠經驗搭夠

疫情下的東京奧運，施萊爾（Aron Szilagyi）在男子佩劍衛冕，成為史上首位奧運三運霸的劍擊運動員。創下前無古人的紀錄後，這名匈牙利傳奇仍未言退，即使巴黎奧運衛冕失敗，至今依然活躍於劍壇，來港參加今年的世界錦標賽，可惜獎牌旁落，八強一劍飲恨。

生涯贏盡所有，施萊爾憑什麼信念繼續走劍擊路？「我對勝利依然渴望......」

攝影：趙子晉



橫跨三屆奧運個人賽16場不敗，帶施萊爾創下前無古人的三金紀錄。這名匈牙利傳奇贏盡所有，世界冠軍、歐洲冠軍、世界盃及大獎賽分站金牌等，說得出的個人殊榮也是他的囊中物，運動員生涯也許無欲無求。

施萊爾是三屆奧運金牌得主。（資料圖片／Getty Images）

正當施萊爾在東京奧運完成三連霸創舉後，就算他暫別劍道，卻未有放棄劍擊，2024年巴黎再爭衛冕，未能再奪一金後，當時34歲的施萊爾，或許劍擊生涯也來到黃昏，尤其是他專項的佩劍，是講求力量、速度，對比新世代或許輸蝕。施萊爾更施手術，經過漫長的康復後，他選擇繼續劍擊生涯，是今年世界錦標賽的參賽劍手之一。

施萊爾未能以世界排名直入正賽。（趙子晉攝）

施萊爾需要出戰資格賽，剛好與港隊代表何柏霖同組，首場更以4：5不敵Hugo，雖然需要出戰淘汰賽，未遇壓力輕取阿爾及利亞劍手，晉身正賽圈，向個人第二個世界冠軍邁進。

年屆36的施萊爾，或許身體質素不及年輕劍手，勝在經驗搭夠，每次變化的時機及決定相當準確，就算陷入逆境依然冷靜化解危機，正如32強面對「世二」埃及劍手希斯咸（Ahmed Hesham）後段領先下，被對手追成至14：13，施萊爾認為自己防守還擊得分，裁判卻判對手進攻得手，打成14：14，施萊爾隨即與裁判爭論。

施萊爾或許活力不及對手，幸好以多年經驗搭夠。（趙子晉攝）

當不認同裁判判決時，最佳的反擊方法，是不給予裁判判錯的機會，施萊爾打出一劍遠程進攻得手，以15：14險勝對手。施萊爾其後殺入8強，再度面對埃及的劍手，被阿馬（Mohamed Amer）替隊友一劍復仇，施萊爾距頒獎台只差一劍，他臉上盡是不甘的表情。

對勝利的追求，是施萊爾堅持至今的原因。（趙子晉攝）

「我對勝利的追求仍未熄滅.....」施萊爾道出堅持劍擊路的原因，勝利是畢生的追求，這名匈牙利名將坦言，近年重心放在團體賽身上。翻查他的獎牌紀錄，只欠一個奧運團體賽金牌，施萊爾希望盡自己所能，拔苗助長。匈牙利今次世錦賽以老帶新，施萊爾的三位隊友同是「千禧後」，當中兩人只得21歲，而今次世錦賽正是一大考驗。

施萊爾彷彿是佩劍界的不老傳奇，距離洛杉磯奧運只差兩年，他會否六戰奧運呢？「如今仍然未知道，我以每季來作決定，畢竟需要考慮身體、家庭等因素。」回望今季，施萊爾認為好壞參半，可以對團體有更多貢獻，他周四（30日）將領匈牙利出戰，爭奪世界冠軍。