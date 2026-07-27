劍擊世錦賽｜女子花劍梁雅蕾陳諾思無緣16強　觀眾支持成最大動力

陳諾思（Daphne Chan）與梁雅蕾（Janelle Leung）攜手晉級世界劍擊錦標賽女子花劍的正賽圈，兩名同為21歲的女將繼續同步，首圈雙雙過關，次圈面對強敵止步。亞洲國際博覽館的主場劍迷再度有作用，二人異口同聲認為，觀眾的打氣是她們堅持的動力。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤、湯致遠



港隊女子花劍兩將陳諾思與梁雅蕾，一同晉身正賽，同時雙雙打入次圈。陳諾思率先登場，面對韓國劍手Mo Byeoli，Daphne陷入出局邊緣，一度落後12：14，Daphne沉着應戰連取3分反勝；梁雅蕾緊接鬥中國的張思琪，梁雅蕾迅速入局，拉開領先至7：2，曾經最多領先6分，雖然對手曾經追近，最後以15：12取勝，雙雙過關。

陳諾思逆轉勝闖次圈。（趙子晉攝）

梁雅蕾輕取中國劍手同晉級次圈。（趙子晉攝）

兩花劍女將次圈遇上硬仗，陳諾思對世界排名第12的美國劍手Carolina Stutchbury，以5：15落敗；梁雅蕾鬥應屆亞洲冠軍、日本劍手上野優佳，全場打得吃力，以3：15告負，齊齊無緣16強。

梁雅蕾面對上野優佳，打得吃力。（湯致遠攝）

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首次參加世錦賽的梁雅蕾，即晉身32強，她對賽果感滿意，「我和對手（上野優佳）曾經在開羅站世界盃碰頭，今次同樣落敗，對手是世界第四，實力和經驗都在我之上，我今場用盡全力拼搏，所以問心無愧，而今場感受到大家的差距，對我來說是一個動力再進步。」

梁雅蕾全場處於下風，在高壓、意志消沉的環境，現場觀眾是她繼續站在劍道上的能量：「非常感謝有這麼多人為我打氣，聽到這些加油聲後，即使我落後於對手，我也不顧一切豁出去進攻，甚麼戰術都想試試，一直堅持不放棄。」

梁雅蕾每次聽到主場的歡呼聲即添動力。（湯致遠攝）

首圈驚險反勝的陳諾思，同樣受惠於主場之利，「即使比賽的劍道與觀眾席有一定距離，當聽到家人和香港人為我歡呼，令我更有動力讓我咬緊比分，不被對手輕易勝出。」