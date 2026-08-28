名古屋亞運會2026運動攀登｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：陳綵瑤
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愛知．名古屋亞運2026的運動攀登項目將於9月29日至10月3日舉行，香港運動攀登隊將派出3男4女參賽。本文詳列香港運動攀登隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026運動攀登｜比賽日期
比賽日期：2026年9月29日至10月3日
比賽地點：名古屋國際展覽中心
比賽項目：
【攀石賽】男子組、女子組
【難度賽】男子組、女子組
【速度賽】男子組、女子組
金牌數目：6
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單
香港運動攀登隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港攀山及攀登總會已經公布。
組別
項目
運動員
男子組
難度賽
陳致滔、陳翔志
速度賽
黃卓楠
女子組
攀石賽
黃浠蕎、王卓琪
難度賽
梁思麗、王卓琪
速度賽
林楚穎
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程
以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月29日
上午9:00
女子速度賽資格賽
林楚穎
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（9月30日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午9:00
女子攀石賽準決賽
黃浠蕎、王卓琪
男子速度賽資格賽
黃卓楠
下午5:00
女子速度賽決賽*
林楚穎
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
下午5:00
女子攀石賽決賽*
黃浠蕎、王卓琪
男子速度賽決賽*
黃卓楠
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月2日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月2日
下午4:00
女子難度賽準決賽
梁思麗、王卓琪
男子難度賽準決賽
陳致滔、陳翔志
名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
下午5:00
女子難度賽決賽*
梁思麗、王卓琪
男子難度賽決賽*
陳致滔、陳翔志