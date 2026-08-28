名古屋亞運會2026運動攀登｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳綵瑤
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的運動攀登項目將於9月29日至10月3日舉行，香港運動攀登隊將派出3男4女參賽。本文詳列香港運動攀登隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026運動攀登｜比賽日期

比賽日期：2026年9月29日至10月3日
比賽地點：名古屋國際展覽中心
比賽項目：
【攀石賽】男子組、女子組
【難度賽】男子組、女子組
【速度賽】男子組、女子組
金牌數目：6

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單

香港運動攀登隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港攀山及攀登總會已經公布。

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單

組別

項目

運動員

男子組

難度賽

陳致滔、陳翔志

速度賽

黃卓楠

女子組

攀石賽

黃浠蕎、王卓琪

難度賽

梁思麗、王卓琪

速度賽

林楚穎

名古屋亞運2026運動攀登｜陳翔志。（資料圖片；袁志浩攝）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程

以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

上午9:00

女子速度賽資格賽

林楚穎

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

上午9:00

女子攀石賽準決賽

黃浠蕎、王卓琪

男子速度賽資格賽

黃卓楠

下午5:00

女子速度賽決賽*

林楚穎

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

下午5:00

女子攀石賽決賽*

黃浠蕎、王卓琪

男子速度賽決賽*

黃卓楠

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月2日

下午4:00

女子難度賽準決賽

梁思麗、王卓琪

男子難度賽準決賽

陳致滔、陳翔志

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

下午5:00

女子難度賽決賽*

梁思麗、王卓琪

男子難度賽決賽*

陳致滔、陳翔志

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