運動攀登｜港隊亞洲少年錦標賽獲1金2銅　譚巧晴U15速度賽封后

中國香港運動攀登代表譚巧晴於11月4日在亞洲少年錦標賽（IFSC Asian Kids Championships 2025）勇奪U15女子速度賽金牌，她在決賽爬出9.641秒，擊敗韓國選手。港隊在今屆賽事獲得1金2銅的佳績。



U15女子速度賽有32位選手參加，譚巧晴以初賽第4名晉級16強淘汰賽，再過關斬將，闖入決賽，面對韓國代表Noh Yun Seo。譚巧晴沒有怯場，表現穩定，而Noh Yun Seo就在初段跣腳落後。雖然Noh Yun Seo之後發力狂追，但譚巧晴保持速度，首先拍停計時器完成，以9.641秒得冠軍。今項賽事是香港運動員首次在IFSC舉辦的國際性速度賽中取得前三名佳績。在較早前的U15領攀賽及抱石賽，譚巧晴皆獲得第7名。

在U13女子速度賽，另一位港隊代表文愷琳亦登上頒獎台。她以初賽第4名晉身淘汰賽，儘管4強落敗，但在季軍戰發揮水準，爬出12.412秒，擊敗東道主印度的選手Meera Ghosh，摘得銅牌。文愷琳在較早前的U13女子領攀賽則得到第7名。男子方面，黃悅丞在U13領攀賽爬出24+獲得銅牌，另外他在抱石賽亦得第5名。

港隊在今屆亞洲少年錦標賽獲得1金2銅的佳績。（中國香港攀總提供）

今屆亞洲少年錦標賽假印度浦那舉行，由11月1日賽至4日。港隊一共派出16位運動員參賽，成員包括卓俊涵、馬曉俊、熊文希、王希哲、張至臻、陳朗峰、黃悅丞、許哲軒、梁城哲；譚巧晴、辛悅晴、曹心柔、李知璇、許清華、鍾倩澄、文愷琳。

優異成績運動員一覽：

譚巧晴 Ellie (U15女子)

速度賽第1名、領攀賽第7名、抱石賽第7名



黃悅丞 Raphael (U13男子)

領攀賽第3名、抱石賽第5名



文愷琳 (U13女子)

速度賽第3名、領攀賽第7名



卓俊涵 (U15男子)

抱石賽第7名



馬曉俊 (U15男子)

領攀賽第8名

