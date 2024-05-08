第九屆港運會｜運動攀登公開組陳翔志封王　新增城市運動示範項目

第九屆全港運動會「城市運動」示範項目運動攀登決賽在5月1日舉行，陳翔志及黃淨淳兩位港隊代表分別贏得男子、女子公開組冠軍。黃淨淳大讚現場氣氛熾熱，並認為香港電台直播賽事可以令更多人認識運動攀登，吸引市民嘗試這項運動。

女子初級組冠軍陳麗玲本身是一位救生員，5年前透過康樂及文化事務署的免費同樂日接觸運動攀登，之後愛上這項運動。她建議康文署日後舉辦更多免費活動，興建更多場館設施，令運動攀登更普及。

攝影：鄭子峰



頒獎嘉賓康文署高級康樂事務經理（大型活動）湯德欣女士（右一）與公開組及初級組得獎者合照。

第九屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，新增三項深受青少年歡迎的「城市運動」作示範項目比賽，分別是霹靂舞、滑板及運動攀登。運動攀登在東京奧運被列為正式項目後，這項運動在世界愈來愈受歡迎，今年巴黎奧運亦會保留這個項目。

第九屆港運會的運動攀登項目在康文署轄下的兆麟體育館舉行。

今屆港運會的運動攀登比賽以領攀形式進行，在4月27日及5月1日假屯門兆麟體育館分別舉行選拔賽及決賽。決賽中，運動員要攀爬一條路線，以攀爬高度來計算成績，攀爬高度最高者為勝。決賽分為10個項目，當中男子公開組由兩位體育學院精英運動員贏得頭兩名，陳翔志以38分的明顯優勢贏得金牌，游嘉俊以27+得銀牌。郭澤銘、鍾文禧及黃卓楠同樣做出24+，前者以較佳初賽分數奪得季軍。

陳翔志初賽成績最好，在男子公開組壓軸登場。

陳翔志被視香港「運動攀登一哥」，過往獲獎無數，在大型運動會亦能名列前茅。在2021年的第十四屆全運會，陳翔志在兩項全能（領攀及抱石）得第四名。到去年的杭州亞運，他在兩項全能賽獲得第七名，僅次中、日、韓的選手。

男子公開組決賽的賽道可以分為兩部分，前半部分由一些較小的hold（把手）組成，考慮運動員的指力。之後，運動員要通過斜板位置，後半部分的把手以sloper為主，為弧形斜面，講求運動員的平衡技巧及摩擦力。

游嘉俊表現不俗，贏得男子公開組亞軍。

頭六位登場的選手中，兩人在前半段失手，四人被斜板位置難倒。直至游嘉俊上牆，通過斜板，首次有選手攀上sloper區域，坐亞望冠，但他很快也fall（下墮）了。

陳翔志以明顯優勢贏得男子公開組冠軍。

陳翔志壓軸，動作流暢，不但通過了考起多人的斜板，還在sloper區域愈爬愈上。當他越過游嘉俊fall的位置時，現場觀眾叫聲不絕，喝采鼓掌，恭喜他摘金。他一步一步往頂攀上，觀眾都很緊張，希望他能夠成為公開組唯一一位登頂選手。只是一步之差，陳翔志突然手滑墮下，可惜未能登頂，但觀眾都肯定他的表現，掌聲如雷。

陳翔志滿意表現，很高興運動攀登成為今屆港運會的示範項目。

頒獎禮上，康文署高級康樂事務經理（大型活動）湯德欣女士為陳翔志戴上港運會金牌，並致送吉祥物「啦啦仔」公仔。陳翔志賽後說：「幾滿意表現，今日本身比較累，沒想過自己爬得那麼高。（路線最困難之處）很多位要交叉手，有些hold很細，在上面要一定要平衡得好好。」他很高興運動攀登可以成為今屆港運會的示範項目，希望有更多人認識運動攀登。

男子公開組三甲分別是亞軍游嘉俊（左起）、冠軍陳翔志及季軍郭澤銘。

亞軍的游嘉俊對得獎感到意外驚喜，他不太滿意整體表現，承認初段發揮不太好，幸有其他實力強橫的競爭者失手，他才站上頒獎台。他寄望本地賽事及港運會未來可以參考世界盃、全國賽的做法，將比賽辦得更有聲有色，貼近世界潮流，吸引更多攀石愛好者及普通市民到現場觀賽。

女子公開組三甲分別是亞軍王卓琪（左起）、冠軍黃淨淳、季軍梁思麗。

女子公開組決賽鬥得激烈，黃淨淳及王卓琪同樣剛爬到綠色的區域失手，成績一樣為22+，最後黃淨淳以較佳初賽分數贏得冠軍，王卓琪得亞軍。梁思麗則以20+獲得銅牌。黃淨淳表示有點緊張，覺得可以再爬得高一點。

黃淨淳是最後一位登場的選手，贏得女子公開組冠軍。

黃淨淳樂見運動攀登成為港運會的示範項目，她說：「最主要讓更多人認識，可能我們平時的比賽不會有直播，就算有直播，都是總會（中國香港攀山及攀登總會）在自己Facebook播，今次有港台播，可以令更多人知道這項運動，吸引更多人有興趣去嘗試。」黃淨淳去年代表港隊參加杭州亞運，在女子兩項全能排第11名。

黃淨淳認為現場氣氛很好，聽到觀眾的鼓勵。

在港運會決賽當日，有數十名觀眾在攀石牆對面的兩層平台觀看比賽，他們的叫聲及掌聲皆能清楚傳到運動員耳中。除「加油」外，若運動員在牆上遇到困難、可能墮下時，觀眾亦會肉緊地大叫「頂住」。黃淨淳說：「我覺得氣氛幾好，聽到觀眾的支持及打氣，很有鼓勵性。」

方家晞贏得男子初級組冠軍。

男、女子初級組由未曾贏過攀總領攀賽公開或初級組別任何獎項的16歲或以上人士參加，大多是運動素人。男子初級組由方家晞以25+得到金牌，而陳麗玲就在決賽以29分贏得女子初級組冠軍，她表示很緊張，但發揮到八成水平。她說：「我快50歲了，已經47歲，在這個組別是年紀最大的一個，但年齡不代表一切。」她覺得港運會像嘉年華，選手為彼此打氣，認識到不少同道中人。

陳麗玲贏得女子初級組冠軍。

本身是救生員的陳麗玲練習運動攀登5年。談到入門過程，她表示在康文署的免費同樂日首次接觸這項運動，她說：「好好玩又免費！希望康文署舉辦多點免費的攀石活動。因為買一套裝備可能要幾千元，所以首先要讓市民先免費接觸到，看看好不好玩，之後才會考慮報訓練班。」她還希望康文署興建更多運動攀登場地，尤其是港島區；另外她建議現有場地加密轉線次數，為攀石愛好者增加在不同路線的訓練機會。

陳麗玲練習攀石5年，她希望康文署可以舉辦更多免費的運動攀登活動予市民參加。

今次港運會的運動攀登比賽還設有6個分齡少年組別。公開組男子冠軍陳翔志當日提早到場，看了幾場少年組的比賽，他說：「現在多了很多小朋友參加，當中有的很犀利，有個叫Hugo陳致滔，雖然身材不算太高大，但很犀利。」獲陳翔志點名讚賞的陳致滔是男子14至15歲組別冠軍，而男子10至11歲及12至13歲組別的冠軍分別是Mateo James Kahu及卓俊涵。

頒獎嘉賓康文署高級康樂事務經理（大型活動）湯德欣女士（後排右一）與少年組的得獎者合照。

女子方面，10至11歲、12至13歲及14至15歲組別的冠軍分別是許清華、伍曦悠及陳星辰。公開組女子冠軍黃淨淳亦有留意少年運動員的發展，她說：「我自己年紀大少少，都要努力一點，不想被她們輕易追過。」

決賽當日，有數十人在攀石牆對面的平台觀看賽事，為運動員打氣。

第九屆港運會的運動攀登項目已經在5月1日圓滿結束，未來一個月尚有更多精彩激烈的賽事值得留意。如欲重溫運動攀登決賽的完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站。