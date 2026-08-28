名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的運動攀登項目將於9月29日至10月3日舉行，香港運動攀登隊將派出3男4女參賽。本文詳列香港空手道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026運動攀登｜比賽日期

比賽日期：2026年9月29日至10月3日

比賽地點：名古屋國際展覽中心

比賽項目：

【攀石賽】男子組、女子組

【難度賽】男子組、女子組

【速度賽】男子組、女子組

金牌數目：6

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單

香港空手道隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港攀山及攀登總會已經公布。

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單 組別 項目 運動員 男子組 難度賽 陳致滔、陳翔志 速度賽 黃卓楠 女子組 攀石賽 黃浠蕎、王卓琪 難度賽 梁思麗、王卓琪 速度賽 林楚穎

名古屋亞運2026運動攀登｜陳翔志。（資料圖片；袁志浩攝）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程

以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月29日 上午9:00 女子速度賽資格賽 林楚穎

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月30日 上午9:00 女子攀石賽準決賽 黃浠蕎、王卓琪 男子速度賽資格賽 黃卓楠 下午5:00 女子速度賽決賽* 林楚穎

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 下午5:00 女子攀石賽決賽* 黃浠蕎、王卓琪 男子速度賽決賽* 黃卓楠

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月2日 下午4:00 女子難度賽準決賽 梁思麗、王卓琪 男子難度賽準決賽 陳致滔、陳翔志

名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊賽程（10月3日）