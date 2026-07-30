劍擊世錦賽｜港隊女花連環不幸　陳諾思鄭曉為傷出以第14完賽

世界劍擊錦標賽煞科日，出戰團體賽的港隊女子花劍最後未能完賽，先有鄭曉為被擊中頭部，再有陳諾思右手受傷，港隊女花遭遇連環不幸，結果被迫退賽，以第14名完成。

採訪及攝影：趙子晉



（中國香港劍擊總會）

港隊女花以新組合迎戰今年的亞錦賽及世錦賽，原有班底鄭曉為、陳諾思繼續入選，符妤名因膝傷未能上陣，改由15歲小將梁殷僑出戰，加上同樣首次參賽的梁雅蕾。

陳諾思與梁雅蕾攜手打入個人賽32強，今日（30日）合力出戰團體賽，力爭佳績。港隊32強對上委內瑞拉，陳諾思負責「守尾門」，梁雅蕾則尾二出賽，鄭曉為同樣先任正選，港隊未遇太大壓力，大勝45：14晉級16強。香港隊挑戰世界第四的日本隊，早段依然緊咬比數，中段逐漸被拉開，梁雅蕾第8局打出7：5，惟最後仍以27：45吞敗。

（趙子晉攝）

（中國香港劍擊總會）

港隊16強止步後轉戰排名賽，首戰不敵西班牙，然後鬥以色列，港隊早段領先，鄭曉為第三局被對方擊中頭部，其後未能作賽，由梁殷僑後備入替。鄭曉為在亞錦賽後遇意外，第四次遇上腦震盪，不時有暈眩，「阿夢」只好在世錦賽前休息，躺臥床上希望暈眩不再，幸好趕及世錦賽前復出。

健康作賽非必然，即使個人賽無緣正賽，鄭曉為依然感恩，可惜在團體賽再度被擊中頭部，其後只好坐下休息，以冰敷頭部，狀甚不適，隨後更出現嘔吐的跡象，港隊的醫療人員甚為緊張。

（中國香港劍擊總會）

港隊總教練鄭兆康指鄭曉為狀甚嚴重，情況令人擔心，隊友陳諾思指鄭曉為將作進一步檢查，而花劍隊教練Gregory Koenig指阿夢需要休息，但問題不大。

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鄭曉為退下火線，隊友們在劍道上繼續奮鬥，港隊保持領先以色列，直至陳諾思第9局登場，以色列劍手一劍衝刺，不慎撞中陳諾思的右手手腕再屈曲，最後以45：43擊敗對手。陳諾思早前首戰對西班牙時，已被對手以護手盤打中前臂，依然紮住上陣，戰畢以色列一仗同樣是右手遭殃，手掌已腫起，她在亞錦賽時右手手指已曾受傷。

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港隊女花最後一場對韓國，陳諾思本想堅持上陣，最後與教練Gregory Koenig溝通後，決定不冒險，最後一場退賽，結果以第14名完賽。

港隊女花近期不幸事接二連三，符妤名膝傷，今次陳諾思、鄭曉為先後傷出，距離名古屋亞運不足兩個月，未知會否影響部署。