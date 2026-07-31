劍擊世錦賽｜港產新西蘭女將主場獲突破　盼成女花奧運第一人

在世界劍擊錦標賽的大舞台上，港隊在女子花劍個人賽有陳諾思、梁雅蕾出戰，或許當日不止兩名香港劍手。

在香港出生、14歲移民新西蘭的陳皓婷（Ruby Chan），兩年前開始為紐國披甲，今次香港世錦賽更在「主場」取得突破，生涯初登國際賽正賽圈。新西蘭劍擊發展不及香港，縱困難重重，每次Ruby為紐國披甲，同樣抱持感恩的心，一方面希望回饋新西蘭，同時冀望有朝一日踏上奧運的大舞台。

採訪及攝影：趙子晉



新西蘭女子花劍代表陳皓婷。（趙子晉攝）

在世錦賽女子花劍正賽圈出現新西蘭劍手「Chan Ho Ting Ruby」的名字，這個港味甚濃的英文譯名，確實富有香港元素，她是20歲的陳皓婷。

香港劍擊近年成績亮眼，江山代有才人出，花劍人口多、競爭大，慢慢培養出具競爭力的劍手。20歲的陳皓婷在香港出生，9歲時誤打誤撞執劍，當年參加學校的興趣班，意外地愛上這項格鬥運動，當年Ruby在年少時成績一般，但她14歲時移民新西蘭，全因家父擁有新西蘭國籍，為她的劍擊路開闢新徑。

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在香港土生土長，Ruby 14歲時移居新西蘭，劍擊路起變化。（趙子晉攝）

欖球、划艇等項目是新西蘭強項，劍擊甚至未能躋身紐國的精英行列。新西蘭劍擊發展當然不及香港，劍擊人口不多，當地重劍較蓬勃，港隊女將陳渭泠正是從新西蘭回流，她父親是新西蘭國家隊教練，花劍發展僅次重劍。以女子花劍為例，全國賽卻只得不足20人參賽，加上水平參差，大部分也是初學、以興趣為先的劍手。

陳皓婷移居新西蘭不久即遇上疫情，當地教練選擇不多，進步不大，她父親建議嘗試回港訓練。在奧克蘭理工大學就讀物理治療的Ruby，每當假期便回港訓練，效果立竿見影。Ruby在2024年2月第一次代表新西蘭出賽，然後在英聯邦青年錦標賽奪冠，使她更有信心向劍擊路進發。

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既要兼顧學業，又要訓練，陳皓婷比香港的學生運動員更吃力，加上不時返港訓練，或到世界各地比賽，在講求休閒的新西蘭分身不瑕，「為何要如此辛苦？」是Ruby經常聽到的問題，她的回答簡單直接：「劍擊是我生命重要一環，就像我的男朋友一樣。」

劍擊這個「男朋友」教曉Ruby不少大道理，堅持是其中之一，「就算生活遇到不如意、不順遂，也要堅持自己所愛。」陳皓婷的野心與新西蘭的劍擊發展未能成正比，一年大部分時間留在奧克蘭，常與初學劍手訓練，同時又不能不練，Ruby唯有找方法，「訓練一直都是頗大的掙扎，我經常向父親投訴，我可以做什麼？難道不練習嗎？我知道我可以很快解決對手，但我每次都要想好訓練內容，然後限制自己的技、戰術，強逼自己，這是唯一的方法。」

（趙子晉攝）

「就如我的處境，很多事情對我不利，但只要我堅持下去，我深信總會改變，總會有更好的未來。」陳皓婷堅守信念，做自己所愛，盡全力做好自己，繼續狂想，一直前進，今年在世錦賽終踏大舞台，資格賽擊敗委內瑞拉劍手，生涯首晉世界賽正賽圈，首圈面對世界排名第6的意大利劍手基絲天奴（Anna Cristino），縱然以8：15力戰告負，已是Ruby劍擊生涯的一大步。

香港出生的陳皓婷，即使代表新西蘭，今次是名正言順的主場出賽，同時取得突破，是別具意義的一次，「香港是我的家，能夠在父親及隊友的見證下晉身正賽，感覺十分特別。即使首圈面對強勁的對手，惟雙方實力有差距，我在劍道發揮一切，我沒有後悔。」

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

雖然陳皓婷非在新西蘭土生土長，每次代表紐國出戰也心存感激，「要不是新西蘭，我應該沒有見識世界的機會，這是令我劍擊盛放的地方，是我劍擊生涯相當重要的地方，每次代表出戰，也希望以成績回報他們。」

陳皓婷更希望帶新西蘭的國旗登上奧運舞台，成為紐國史上首人女子花劍代表。新西蘭曾有5名劍手參加奧運，大多數是重劍，對上一次有紐國劍手征奧已是2004年的雅典奧運。兩年後的洛杉磯奧運，積分周期於明年4月展開，但陳皓婷需要實習至9月，她把目標放在亞洲及大洋洲區的資格賽，爭取唯一的入場券，「難度當然高，但試過才知可不可以。」