劍擊世錦賽｜男花主場締歷史　總教練鄭兆康：運動員付出最大努力

一連9日的世界劍擊錦標賽曲終人散，香港隊在主場締造歷史，男子花劍首闖團體賽決賽，即使與世界冠軍擦身而過，港隊總教練鄭兆康依然滿意眾將成績，指無論是運動員、教練已付出最大的努力。



鄭兆康總教練。（趙子晉攝）

隨港隊女子花劍在排名賽最後一場退賽，港隊在主場的世界錦標賽賽事正式落幕，港隊在男子花劍團體賽摘下歷史性的銀牌，「康教練」滿意港隊整體發揮，同時達成他心中的目標，「男花獲得銀牌算達成預期目標，而且過程中曾領先38：30，有機會獲得金牌，就算最後金牌旁落，他們發揮還是很出色，尤其Ryan（蔡俊彥）有傷在身，他們每一個已盡最大的努力，我對所有劍手、教練的付出也很滿意，同時也很感動。」

（趙子晉攝）

今屆伴隨師兄出戰的小將何承謙，在團體賽光芒四射，無疑是今屆一大驚喜，康教練指「細孖」表現有目共睹，「雖然今次失落了一面金牌，卻發現一名新星的崛起。」港隊男花自團體賽無緣巴黎奧運後，一直尋覓第三人的人選，花劍總教練Gregory Koenig試過不同人選，眾裏尋他總選中何承謙。康教練盛讚細孖態度認真，虛心學習，同時具備個人想法，相信兩年後的奧運會，將有更成熟的演出。

何承謙。（梁鵬威攝）

除了男子花劍隊，港隊女重打入8強、何柏霖在男佩個人賽闖16強等，港將創出佳績，康教練指各個劍種在不斷進步，尤其點名與世界第一法國激戰至最後的港隊女佩，縱然賽果未盡人意，康教練指過程同樣重要。

世錦賽雲集世界各地好手，鄭兆康認為香港舉辦十分出色，以他所知運動員沒有負評，更希望香港多舉辦國際賽，康教練同時感謝港人連日對劍擊隊的關注，感激大家的厚愛。