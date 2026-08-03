名古屋亞運．風帆｜鄭清然馬君正再衝獎牌　奧運經驗變成長養份

滑浪風帆向來是港隊的獎牌保證，從1998年起連續7屆登上頒獎台，今屆名古屋亞運由鄭清然、馬君正肩負起衝牌重任。兩屆亞運之間，二人曾戰巴黎奧運、全運會等大賽，增添不少經驗再征亞運。

採訪及攝影：趙子晉、陳裕行、湯致遠



（湯致遠攝）

自1998年曼谷亞運，「風之后」李麗珊封后後，港隊曾經連續五屆亞運奪金，自2018年雅加達亞運才斷纜，上屆在杭州摘下2銀1銅，今屆力爭重奪金牌。杭州亞運獎牌得主鄭清然、馬君正繼續入選出戰iQFOiL（水翼帆板），今屆新增設男、女子U19的iQFOiL，派出小將黃梓豪及張子悅。

鄭清然、馬君正上屆齊齊登上頒獎台，今屆再戰亞運，二人一同出戰巴黎奧運及上年的全運會，屢戰大賽累積不少寶貴經驗。

（湯致遠攝）

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馬君正努力有回報變三朝元老

「奧運是運動員的最大舞台，我都參加過，希望以平和一點的心情面對今屆亞運，畢竟前兩屆都比較緊張.....」馬君正的奧運經歷並不平坦，試過領先時因風勢而取消，最後無緣獎牌賽，她曾經情緒低落。壓力愈大愈難發揮，馬君正在上年的全運會遇到類似情況，若要打入獎牌賽，最後三場不容再失，她在高壓下拿下兩場第一及一場第二，扭轉戰局，她歸功奧運舞台的洗禮。

過去兩屆亞運同樣摘銀，作為三朝元老的馬君正，感恩有機會再代表香港，認為這是努力得來的成果。自小接觸風帆，為了成績而奮鬥，綽號「大頭妹」的馬君正曾經迷失，深思什麼是成功，如今得到了答案，「曾經因為成績而陷入迷失，是不是獲得奧運金牌才算成功，近期才想得通，我更希望以生命影響生命，把風帆這份堅毅精神傳遞至下一代。」

馬君正。（湯致遠攝）

鄭清然全運遺憾成養份 自信爭奪更好名次

鄭清然上屆以新丁身份首戰亞運，即獲銅牌，清然與3年前的自己相比，最大分別是信心，「上屆（亞運）面對亞洲強手，仍然覺得自己是初哥，心情可能比較緊張。來到今屆，自己也參加過奧運，上屆也摘過牌，更清楚知道自己的能力，有信心爭取更好的名次。」

鄭清然在全運會獲得第四，創下香港男子隊歷來最佳成績，他直言至今依然耿耿於懷，也是生涯的重要一課，「有時睡覺想起都會紮醒，真是這麼近那麼遠，始終第四是與獎牌一步之遙，當然十分可惜，同時也是對自己很好的提醒，任何一個瞬間也是十分重要，每個決定也可影響大局。」

（湯致遠攝）

今屆名古屋亞運在愛知縣蒲郡市的海陽遊艇港（Kaiyo Yacht Harbor）上演，比賽場地風勢較弱，剛從美國洛杉磯完成集訓回港的清然，當地風勢類似，是亞運前不錯的備戰。

（湯致遠攝）

風帆港隊總教練陳敬然對麾下充滿信心，具備爭獎牌的能力，陳敬然表示今早與隊員分享短片，希望一眾隊友不要放錯焦點，只要專注在自身表現上，相信成績自然來。

香港隊總教練陳敬然。（湯致遠攝）

名古屋亞運滑浪風帆港隊名單



男子iQFOiL 鄭清然

女子iQFOiL 馬君正

男子U19 iQFOiL 黃梓豪

女子U19 iQFOiL 張子悅

