名古屋亞運．風帆｜黃梓豪張子悅戰新增U19組別　為亞運停學一年

名古屋亞運即將舉行，香港滑浪風帆代表隊今日（3日）會見傳媒，今屆亞運會首設U19組別，港隊派出黃梓豪及張子悅兩名小將參賽，二人為今屆亞運停學一年，總教練陳敬然盛讚兩人進步神速，有力衝擊獎牌。

採訪及攝影：趙子晉、陳裕行、湯致遠



（湯致遠攝）

除了兩名經驗戰將鄭清然及馬君正，今屆名古屋亞運在滑浪風帆續用iQFOiL（水翼帆板），沒有其他帆板選項，而是增設U19（19歲以下）的青年組別，黃梓豪與張子悅在選拔賽脫穎而出，生涯首次出戰亞運會。

為了在亞運有更好發揮，兩名小將特意在一年前停學，全力備戰亞運，一年間四出征戰青年賽及成年賽，累積不少實戰經驗，技術同樣有不少提升。港隊總教練陳敬然對兩人成長感驚訝，「坦白說，一年半前連他們獲獎牌也有點擔心，時至今日，無論在任何風勢、任何場合，他們也交出上佳表現，進步十分誇張，如今我認為當時的決定是正確的。」

港隊總教練陳敬然對兩名小將充滿信心。（湯致遠攝）

兩名小將率先接觸全職訓練，陳敬然坦言是「超前部署」，兩人的能力、經驗比同齡選手更佳，同時點評兩名小將，「兩人都有各自優勢的地方，黃梓豪屬智慧型選手，擅長場面分析與即時應變；張子悅則是技巧型，速度與判決力十分理想。」陳敬然深信，只要兩人發揮水平，有力衝擊頒獎台。

近年轉型為教練的陳晞文認為，兩名小將的心理狀態更重要，「他們在心態上要做回自己，專注於比賽，教練團隊亦會由數據及比賽經驗上與他們交流溝通。」晞文對黃、張兩人充滿信心，認為兩人在速度與體能上亦準備好，只要專注自己就有好成績。

陳晞文（中）轉型培訓新一代，只要兩名小將心態上做好，專注做好自己不難有好成績。（湯致遠攝）

9歲接觸風帆、14歲加入港隊的黃梓豪，過往一年全力專注在風帆上，自感各方面進步不少，早前出戰的世青賽中，黃梓豪是排名最前的亞洲選手，當中不少對手將參加亞運，無疑是對他的強心針，他同時希望透過今屆亞運成為跳板，累積經驗，為未來的長遠發展打下基礎。

（湯致遠攝）

（湯致遠攝）

曾經參加世界錦標賽及全運會的張子悅，即將再度越級挑戰，即將首戰亞運，她將以平常心面對。「心態上不會過度緊張，也不會視之為『非贏不可』，以過往亞運選拔賽的心態應戰。」她認為自己能在這個年紀代表香港出賽，已感幸運，並𠄘諾會盡力發揮，期望為香港爭取獎牌。

（湯致遠攝）

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名古屋亞運滑浪風帆港隊名單



男子iQFOiL 鄭清然

女子iQFOiL 馬君正

男子U19 iQFOiL 黃梓豪

女子U19 iQFOiL 張子悅

