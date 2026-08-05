車路士對祖雲達斯｜薩高華妙射定江山　梅迪歷相隔20個月再披甲

「香港足球盛會2026」第二場今晚（5日）上演，由車路士鬥祖雲達斯，憑薩高華（Edon Zhegrova）下半場妙射一箭定江山，祖雲達斯在43575名球迷見證下，以一球擊敗車路士。

採訪及攝影：陳裕行﹑夏家朗



車路士與祖雲達斯上演今年第二場「香港足球盛會」，早前加盟的韋碧克（Danny Welbeck）「降臨」啟德主場館，首次代表車路士上陣，而早前獨自操練的高爾彭馬則不在名單。

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首度代表車路士披甲的韋碧克，上半場一次頭槌攻門斜出。今仗祖雲達斯穿上特別版球衣，球員背上的名字全是中文，「祖記」上半場末段攻勢更入肉，保加（Jeremie Boga）與米利克連番遠射，同樣未能攻破車路士大門，兩軍上半場打入0：0。

一如熱身賽的慣例，兩軍半場作出多個調動，韋碧克半場已被換出，車路士攻勢同樣欠奉，祖雲達斯由後備入替的薩高華接應隊友橫傳，禁區外第一時間起腳，左腳彎遠柱收死車路士的門將彭達斯，68分鐘打開紀錄。

82分鐘，早前撤銷禁賽令的烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk），相隔20個月再披車路士球衣上陣，惟未能助「車仔」平反敗局，祖雲達斯一球擊敗車路士。

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

車路士正選陣容



門將：1羅拔山齊士

後衛：2柏利斯達﹑29韋斯利科芬拿﹑4艾達拉比奧約﹑21祖列爾哈圖

防守中場：25摩西斯卡些度﹑32尼高查素利

中場：47昆達﹑20祖奧柏度﹑11傑坦斯

前鋒：18韋碧克



祖雲達斯正選陣容



門將：16迪格高路

後衛：15卡路路﹑4費達歷高加迪 ﹑6萊特基利

中場：2施歷﹑5盧卡迪利﹑12杜格拉斯雷斯﹑27安迪亞甘比亞素

進攻中場：21美列迪﹑13謝利美保格

前鋒：14米利克

