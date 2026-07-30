賀維突離紐卡素　曾領軍奇蹟護級　喜鵲10天內嘗盡生離死別︱英超

紐卡素仍為奇雲基瑾（Kevin Keegan）離世處於離愁別緒之中，喜鵲的另一英雄卻又突然要離別。在位5年的主帥艾迪賀維（Eddie Howe）日內即時離任。

賀維為何此時此刻離隊，對紐卡素的未來發展又有什麼指向作用？



艾迪賀維曾領紐卡素奇蹟護級。(Getty Images)

艾迪賀維——紐卡素近年從谷底反彈的英雄

2021年10月沙特主權基金PIF入主紐卡素，當時喜鵲在布魯士領軍下尚未在2021/22球季取得聯賽勝仗，終被辭退。至11月初由艾迪賀維接任，聯賽11仗未嘗一勝，以5分排第19位，他掌帥後頭3仗2和1負，再次降班看來無可避免。

12月初1：0小勝般尼開齋，隨即吃下3連敗，真正的改變來自轉會市場——紐卡素在2022年1月冬季轉會窗一口氣買入捷比亞（Kieran Trippier）、古馬雷斯（Bruno Guimarães）、丹般恩（Dan Burn）、基斯活特（Chris Wood），借用之後買入的泰加特（Matt Targett）。這班「雷霆救命」火速融入球隊，賀維領軍在球季最後18輪比賽贏出12場，不止護級成功還能以第11位完季，成為英超歷來首支頭14輪未能獲勝仍能成功護級的球隊。

賀維為紐卡素帶來70年來首個本土錦標——。2024/25球季贏得聯賽盃。（Getty Images）

沙特入主後作風務實 未斥巨資買巨星 反不斷套現獲利

單是這項功績足以讓紐卡素球迷銘記，加上賀維昔日在般尼茅夫的工作廣受好評，讓他在富豪班主操控下獲留任。有別一眾中東富豪班主的奢華作風，PIF入主紐卡素後，並未斥巨資買入世界頂級巨星，最豪已是2022年夏天以6300萬英鎊買入瑞典前鋒伊沙克（ Alexander Isak）。

直到去年夏天利物浦以1.25億天價買走伊沙克，才再以近7000萬英鎊購入禾達美迪（Nick Woltemade）為替補。3年前以4500萬英鎊買回來的哥頓，今夏以近7000萬英鎊投巴塞，5500萬英鎊身價的東拿利同樣效力3年後，以1億英鎊加盟熱刺。球會套現獲利本無不妥，不過作為理論上是全球最富有的球會，上季成績難言達標。

為紐卡素帶來70年來首個本土錦標 上季大失準

賀維領軍在2022/23球季得第4，時隔20年重獲得歐聯資格，全面掌帥首季的成績帶來憧憬；可是翌季歐聯分組賽出局，聯賽排名跌至第7，考慮到球隊闊別歐洲賽多年，多出一條戰線適應需時，實屬情有可原。2024/25球季聯賽第5名，能再獲歐聯資格已算達標，加上聯賽盃決賽擊敗利物浦，帶來70年來首個本土賽錦標，老闆很難不收貨。

無奈首席射手伊沙克上季離隊後，大大影響紐卡素的部署，英超只得第12名，是賀維上任以來最差一季，歐聯16強止步，其他盃賽亦一無所得。38輪聯賽輸掉17場，賀維難免受到管理層的壓力。各方消息周四（30日）突傳，賀維即將離任的消息，而紐卡素官網首頁仍是賀維的大頭照，可見消息來得突然。一日之前的季前熱身賽作客英冠布里斯托城，紐卡素吃下1：4大敗，會是他執教的最後一仗。

周三季前熱身賽作客1：4大敗予英冠布里斯托城是賀維執教紐卡素最後一仗。(Getty Images)

伊沙克離隊後表現走樣 今夏再有兩大主力離隊疑成導火線

英國廣播公司（BBC）引述消息人士指出，即使賀維明白球會需要出售球員，但他對紐卡素今夏的轉會操作仍感到出乎意料。相信所指的是先後高價出售哥頓和東拿利兩大主力，導致球隊實力大大削弱，大敗予布里斯托城後意興闌珊。

今年較早時，賀維在紐卡素為免違反財務公平條款而必須出售球員時，仍決定留守，但來到今個夏天，他的想法明顯有變。去年失去伊沙克，今年再失去東拿利和哥頓，而且連隊長古馬雷斯可能亦將加盟阿仙奴。賀維的離任是紐卡素在新班主掌權下一個段落的終結，正如意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）所言，「紐卡素決定改變，預期會有重大發展」。

吉達艾阿里主帥雅士利（Matthias Jaissle）。（IG）

吉達艾阿里主帥成接任大熱——Matthias Jaissle是誰？

球隊目前正在尋找新帥人選，來自德國的雅士利（Matthias Jaissle）為接任大熱。38歲的雅士利球員年代效力賀芬咸，司職中堅，2014年掛靴時只得26歲。

2017年到丹麥球會邦比出任助教，兩年後離任加入紅牛體系，先擔任薩爾斯堡U18領隊，繼而在2021年到紅牛衛星球會、奧乙的列弗寧（FC Liefering）短暫領軍，之後帶領薩爾斯堡兩季。2023年他轉戰沙特，到吉達艾阿里（Al-Ahli）掌帥至今。雅士利在薩爾斯堡兩度贏得奧地利超級聯賽冠軍，在沙特雖未能在聯賽封王，但連續兩年率吉達艾阿里贏得亞冠精英盃冠軍。