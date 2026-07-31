英超專題︱Big 6球隊5隊易帥爭標呈亂局　列強各有隱憂黑馬或跑出

英超新一季變動極大，Big 6球隊半數易帥，如果與2025/26開季時相比，更只有阿仙奴一隊主帥人選沒有變動。隨着艾迪賀維離開紐卡素，2026/27球季對比上季初已有過半數更換教練。

主帥是球隊的靈魂人物，曼聯自傳奇領隊費格遜2012/13退休後至今未能再奪英超，今夏輪到哥迪奧拿離開執教10年的曼城，財力雄厚的藍月亮在馬列斯卡領軍下能否延續王朝，還是會步紅魔鬼後塵？沙比阿朗素入主車路士，會否立即為美國班主托德波里帶來重要獎盃？伊拉奧拿加盟利物浦，又會為晏菲路開創一番什麼光景？



艾迪賀維離開任教5年的紐卡素。（Getty Images）

英超球會主帥變動一覽

球會︱2025/26主帥︱2026/27主帥



阿仙奴／阿迪達（Mikel Arteta）／阿迪達

曼城／哥迪奧拿（Pep Guardiola）／馬列斯卡（Enzo Maresca）

曼聯／阿莫林（Ruben Amorim）／卡域克（Michael Carrick）

利物浦／史諾（Arne Slot）／伊拉奧拿（Andoni Iraola）

車路士／馬列斯卡（Enzo Maresca）／沙比阿朗素（Xabi Alonso）

熱刺／法蘭克（Thomas Frank）／迪沙比（Roberto De Zerbi）



紐卡素／艾迪賀維（Eddie Howe）／？

阿士東維拉／艾馬利（Unai Emery）／艾馬利

般尼茅夫／伊拉奧拿（Andoni Iraola）／ 馬高路斯（Marco Rose）

諾定咸森林／紐奴（Nuno Espírito）／加士拿（Oliver Glasner）

水晶宮／加士拿（Oliver Glasner）／沙治（Pierre Sage）

富咸／馬高施華（Marco Silva）／艾比路亞（Álvaro Arbeloa）

*葉士域治／麥堅拿（Kieran McKenna）／加利奧尼爾（Gary O'Neil）

愛華頓／莫耶斯（David Moyes）／莫耶斯

白禮頓／靴士拿（Fabian Hürzeler）／靴士拿

列斯聯／法基（Daniel Farke）／法基

新特蘭／利比斯（Régis Le Bris）／利比斯

賓福特／安德魯斯（Keith Andrews）／安德魯斯

*高雲地利／林柏特（Frank Lampard）／林柏特

*侯城／澤基洛域（Sergej Jakirović）／澤基洛域



*上季在英冠角逐



阿迪達上季終領阿仙奴贏得英超。（Getty Images）

1. 阿仙奴——唯一主帥不變Big 6球會 面臨重大挑戰

阿仙奴連續3季獲得聯賽亞軍之後，上季阿迪達終領槍手登頂，球隊主力賴斯、沙卡、奧迪加特、沙列巴、加比爾馬加希斯、拉耶全部均在當打之年，在一眾對手全部均有不少變動下，自然成為新一季冠軍大熱。

可是中堅沙列巴忍痛為法國出戰世界盃，代價就是背傷惡化，預料新一季至少要養傷數個月。沙列巴上季為阿仙奴50次上陣，此子從2022年首次為阿仙奴上陣開始，他落場的比賽槍手勝出率高達68.7%，他缺陣的21場比賽贏波率大降至只得47.6%。如何捱過沒有沙列巴的日子，相信是阿仙奴新一季聯賽命運如何的一大關鍵。

阿仙奴能否捱過季初「沒有沙列巴的日子」？（路透社）

如何捱過「沒有沙列巴的日子」成關鍵 轉會市場連環失手

阿仙奴在轉會市場連環失手，羅渣士（Morgan Rogers）和蒙加（Jeremy Monga）分別爭輸予車路士和曼城。暫時以3450萬英鎊買斷上季從利華古遜借用的守將軒卡派爾（Piero Hincapié），3400萬英鎊從布魯日買入翼鋒索利斯（Christos Tzolis）填補杜沙特（Leandro Trossard）離隊的空缺，以及免費簽入列斯聯門將梅斯利亞（Illan Meslier）。

不好消息是，球隊可望即將簽入紐卡素隊長古馬雷斯（Bruno Guimarães），之後會否還有重磅收購，暫時不太樂觀，傳聞中的雲尼斯奧斯（Vinícius Junior）離隊機會不大，艾華利斯（Julián Álvarez）就算離開馬體會，頭兩個選擇均不會是阿仙奴，而且價錢應為天文數字。

曼城失去哥迪奧拿，由前助手馬列斯卡接任。（路透社）

2. 曼城失去哥迪奧拿 馬列斯卡是天選之人？

哥迪奧拿帶領曼城的10個年頭，領軍6次贏得英超，終在2022/23歐聯封王之餘，還有3次足總盃和5次聯賽盃冠軍。失去這位歷來最佳主帥，繼任者馬列斯卡（Enzo Maresca）曾任他副手，或許已是當下最適合曼城的人選。

馬列斯卡曾領李斯特城重回英超，在車路士贏得歐協聯和世界冠軍球會盃，可是意大利人曾與車路士管理層高調鬧不和，最終導致他在領軍僅18個月便離任。

曼城以1.16億英鎊購入英格蘭中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。（路透社）

1.16億英鎊收購英格蘭中場艾利洛安達臣

曼城在轉會市場一貫活躍，以1.16億英鎊收購英格蘭中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson），2150萬英鎊入手特魯瓦年輕前鋒德圖比特（Mathys Detourbet），1000萬鎊買入李斯特城17歲翼鋒蒙加（Jeremy Monga），加上以300萬英鎊從錫周三買入年輕門將查理斯（Pierce Charles），共花1.5億英鎊。

老將貝拿度施華、史東斯等離隊，曼城依然擁有英超最豪華陣容之一，成績關鍵還是要看馬列斯卡的功力。

車路士新帥沙比阿朗素。（路透社）

3. 車路士由沙比阿朗素掌帥 能否帶來穩定？

美國班主托德波里2022/23球季入主車路士至今，每季均斥巨資收購球員，4個球季英超排名分別為第12、第6、第4及第10位，投資與表現未成正比，2024/25球季贏得歐協聯和擴充版的世界冠軍球會盃，已是最大功績。波里與前班主莫巴莫域的共通點，就是易帥的頻密程度，沙比阿朗素已是他任內第7位正式主帥。

上季馬列斯卡季中離隊，藍軍找來同系的羅仙尼亞（Liam Rosenior）接任，簽約6年半，結果未完季便被炒，由麥法尼（Calum McFarlane）一季內第二度出任看守主帥。陣容上確有大批高潛力年輕球員，問題是主帥總是朝不保夕，欠缺穩定基礎。今次下定決心找沙比阿朗素（Xabi Alonso）掌舵，更給他一個領隊名份，能否有足夠耐性讓西班牙少帥一步步建立王朝？沙比敗走皇馬，確需要一個證明自己的機會，至於車路士是否合適的舞台，只有時間才能證明。

伊拉奧拿接替史諾，成為利物浦新帥。（路透社）

4. 伊拉奧拿可否領利物浦重新出發？

利物浦管理層對是否辭退史諾一度猶豫不決，錯過球迷期待已久的沙比阿朗素，終決定易帥後，找上沙比和阿迪達的童年好友伊拉奧拿。帶領般尼茅夫屢創佳績贏盡口碑，伊拉奧拿的戰術風格積極進取，大踢主動高位迫搶、直線進攻，並注重高強度體能訓練，跟高普的「重金屬足球」異曲同工。

伊拉奧拿的領軍功力不用懷疑，最大問題是球隊新一季同時失去沙拿、干拿迪和羅拔臣，更衣室內外損失均難以彌補。單是沙拿一人，如何尋回他帶來的入球和助攻已感頭痛。干拿迪離隊，紅軍以6000萬英鎊從雷恩買入另一法國年輕中堅積基特（Jérémy Jacquet）做雲迪積克的新拍檔，另外從奧沙辛拿3450萬英鎊買入翼鋒門約斯（Víctor Muñoz）。羅拔臣、沙拿之位難以彌補，森美卡斯、艾利洛兩個同位球員外借收回，卻與離去的兩大星將水平相去甚遠。

感覺新一季利物浦尚在重整階段，一大焦點是伊拉奧拿能否發揮伊沙克、域斯以及他的般茅愛將卻基斯的最大潛力。

卡域克「坐正」曼聯帥位，新一季才是真正考驗。（路透社）

5. 曼聯重返歐洲賽 卡域克能否捱過關鍵一季？

曼聯先後經歷坦赫格、阿莫林兩任主帥，終由舊將卡域克為球隊「撥亂反正」，季中接手後領軍獲得第三名，來季重返歐聯。與前輩蘇斯克查一樣，卡域克在暫掌帥印期間「考牌」成功，得到正式領軍的機會，然而新一季才是他的最大考驗。

上季曼聯缺席歐洲賽，足總盃和聯賽盃兩項本土盃賽均只踢一場便出局，全季只踢了40場比賽，是自1914/15球季以來最少一季。紅魔鬼可專心踢好聯賽，比賽較少另一好處就是球員受傷問題不如其他球隊嚴重。來季重返歐聯，能否維持今季成績甚至更上層樓？

曼聯今夏在轉會市場相當快手，失去卡斯米路，即以3500萬英鎊從維拉買入中場泰利文斯（Youri Tielemans）及以5000萬英鎊從車路士購入另一中場安達利山度士（Andrey Santos），暫時用上8500萬英鎊，相信引援工作遠遠未完。當曼城、車路士和利物浦均在新帥領軍下重新出發，阿仙奴又有主力沙列巴長唞，卡域克能否把握機會，為曼聯贏得後費格遜年代首個聯賽冠軍？

熱刺主帥迪沙比。（IG@Spurs Official）

6. 熱刺豪擲2.4億英鎊迪沙比領軍起革命

身為傳統Big 6球隊之一，熱刺連續兩季捲入護級旋渦，上季季尾終找來前白禮頓教頭迪沙比（Roberto De Zerbi）力保英超席位，今年3月跟這個意大利教頭簽下5年長約，足見對改革的決心，而今個夏天，球會在轉會市場亦貨真價實地以銀彈支持對方。

單從白禮頓買入中堅雲赫基，再以8500萬英鎊買入韋斯咸年輕中場馬迪奧斯費南迪斯，繼而打破球會紀錄一擲一億英鎊購入東拿利，便用上接近2.4億英鎊。熱刺同時免費獲得羅拔臣、辛尼斯和杜巴夫卡，並賣出一堆年輕球員和放走比蘇馬，一買一賣同時暢旺，淨開支仍達1.67億英鎊。

+ 1

熱刺沉淪兩季，迪沙比決心在新球季領白百合立即重回前列，「我認為熱刺應該在英超前列競爭，我很清楚英超非常艱辛，但只要球員內心有良好動力，在球上有良好組織，我相信一切會順利，到最後能達成目標。」

外界大都看好迪沙比可領軍在新一季重返前列，然而要爭標相信仍有距離。

阿士東維拉主帥艾馬利。（路透社）

7. 其他球隊誰有望殺出重圍？ 一切或還看艾馬利

相比2025/26英超開季，傳統Big 6球隊5隊已換上新主帥，其他球隊方面，艾迪賀維離開執教5年的紐卡素，般尼茅夫、諾定咸森林、水晶宮、富咸和「升班馬」葉士域治不約而同在今夏易帥。

紐卡素肯定會有重大變動，但上季失去伊沙克，今夏再失去東拿利和安東尼哥頓，隊長古馬雷斯亦盛傳即將加盟阿仙奴，就算背靠沙特主權基金，新帥無論是誰，看來亦難望立即成為爭標份子。傳統Big 6球隊正值各有困難，新一季看來帶點呈亂局之勢，如果要數一支有機會殺出重圍的黑馬，首推艾馬利領軍的阿士東維拉。

艾馬利對加拿祖禮遇有加。

艾馬利上季領軍贏得歐霸冠軍，是教練生涯第5次贏得這項盃賽，創下紀錄，英超亦取得第4名。新球季他的一大難題是，球會高價賣走摩根羅渣士和泰利文斯兩大中場主將，新買回來的文森比（Johan Manzambi）、祖奧高美斯（João Gomes）兩個替補人選能否立即合用？根據近季艾馬利帶領維拉的紀錄，或許不用太擔心，維拉幾乎每季都會高價放出陣中個別主力，買回來的新兵大多數能迅即發揮作用。

反而維拉人數相對少的主力陣容，要在英超爭冠去到季尾或難以捱到，需要一點奇蹟或一些奇兵幫忙。艾馬利藝高人膽大，維拉以先借後買方式帶來加拿祖（Alejandro Garnacho），並對這個曼聯棄將禮遇有加，大讚對方：「Alejandro如此有天份和年輕，並向我們展示願意協助我們計劃的意欲，我們真的很開心。」放在加拿祖身上的賭博，最終可為艾馬利和維拉帶來什麼回報？