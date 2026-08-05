轉會專題︱沙拿領銜大牌球員免費任揀　辛祖華荷域搶手貨變籮底橙

2026夏季轉會窗相當熱鬧，不過不少約滿回復自由身的大牌球員，暫時仍未落實去向。比起已屆34歲的埃及之王沙拿（Mohamed Salah），同在2000年出生的華荷域（Dušan Vlahović）、查頓辛祖（Jadon Sancho）仍在當打之年，踏入8月尚未有新東家，令人感慨數年前仍是轉會市場搶手貨，如今已淪為乏人問津的「籮底橙」。



今夏最大牌免簽球員沙拿，料日內加盟土超球會特拉布宗。（路透社）

沙拿成今夏最大牌「免簽」 大球會缺席勢投特拉布宗

沙拿跟利物浦提早一年結束合約離隊，即使已經34歲，不少球會依然對這位超級翼鋒有興趣。沙特球會近年再三邀請，均被他婉拒，因為沙拿渴望留在歐洲發展事業，在競爭力和水平較高的環境作賽。可是他的高昂人工加上年紀不輕，領埃及出戰世界盃後，遲遲未有大球會找上門來，直到近日土耳其球會特拉布宗主動宣布，正在跟沙拿商談加盟事宜。

特拉布宗發聲明指出，沙拿周三會抵達土耳其伊斯坦堡，並在同日晚上到達特拉布宗。「確實時間及在特拉布宗的其他歡迎計劃，將於日內在球會官方宣傳平台發放。」一代英超射手轉戰土耳其，有點難以想像，但連意大利足球記者羅曼奴亦宣稱，沙拿將簽約兩年，加盟曾7奪土耳其頂級聯賽冠軍的特拉布宗相信快要落實。

華荷域拒減薪續約，已離開祖雲達斯。（IG）

華荷域拒減薪續約離開祖雲達斯 7000萬歐元前鋒待業中

2022年在轉會市場炙手可熱的華荷域，情歸祖雲達斯，轉會費高達7000萬歐元，年薪高達2200萬歐元，除稅後仍高達1200萬歐元，冠絕意甲。5年下來，各項賽事上陣168場攻入68球，上季意甲只上陣19場入7球，表現與人工不成正比，而且只帶來一隻意大利盃。

沒有比較，沒有傷害，近年為國際米蘭贏得多項錦標的拿達路馬天尼斯，人工還要較他平一截。已經6年未染指聯賽冠軍的祖雲達斯今夏銳意改革球員薪酬架構，將頂薪鎖定在700萬歐元年薪，與華荷域續約時，要求他大幅減薪至600至650萬歐元，連同獎金約在800萬歐元左右，與華荷域要求的1000萬歐元年薪相去甚遠，終談不攏離隊。

華荷域渴望投巴塞。（IG）

渴望加盟巴塞隆拿 西甲豪門只想要艾華利斯

26歲的華荷域正處球員黃金期，這個高大中鋒仍不愁出路，土耳其球會比錫達斯最有誠意，惟他看準羅拔利雲杜夫斯基離隊的空缺，希望轉戰西甲加盟巴塞隆拿，就算減薪亦在所不計。

問題是，「你揀人，人揀你」，馬體會的艾華利斯（Julián Álvarez）才是巴塞心目中的前鋒首選，而且早前已經從紐卡素高價簽入翼鋒安東尼哥頓，華荷域暫時仍是一廂情願。心頭高的代價，是繼續待業。

待業中的辛祖，近日積極自行操練維持狀態。（IG）

查頓辛祖終於約滿曼聯 未獲維拉留用等待新東家

同是26歲，2021年以8500萬歐元由多蒙特加盟曼聯的查頓辛祖，更可說是白白浪費球員黃金期。周薪高達25萬英鎊（約29萬歐元）惟從未發揮應有潛力，連續3季先後外借多蒙特、車路士和維拉，均未獲留用，來到今夏終於捱到約滿。

他的表現不算太差，回復自由身後吸引不少中東和美職聯球會招手，可是他一心留在歐洲，他的成名地多蒙特、以至祖雲達斯、比錫達斯、賓福特均有興趣。在曼聯生涯乏善可陳，又能寫下連續3季在不同球會晉身歐洲球會賽事決賽的紀錄，歐聯亞軍、歐協聯和歐霸冠軍，令人好奇辛祖的下一站。

哥列斯卡入選德國世界盃大軍，表現依然差勁，離開拜仁後尚在尋找新東家。（IG）

2026足球轉會窗回復自由身著名球員

球員／年齡／對上一間效力球會

1. 沙拿（Mohamed Salah）／34歲／利物浦

2. 查頓辛祖（Jadon Sancho）／26歲／曼聯

3. 華荷域（Dušan Vlahović）／26歲／祖雲達斯

4. 比蘇馬（Yves Bissouma）／29歲／熱刺

5. 馬拉西亞（Tyrell Malacia）／26歲／曼聯

6. 艾達馬查奧爾（Adama Traore）／30歲／韋斯咸

7. 哥列斯卡（Leon Goretzka）／31歲／拜仁慕尼黑

8. 基斯爾（Franck Kessié）／29歲／吉達艾阿里

9. 法賓奴（Fabinho）／32歲／伊蒂哈德

10. 施巴路斯（Dani Ceballos）／29歲／皇家馬德里

11. 富安健洋／27歲／阿積士

12. 辛真高（Oleksandr Zinchenko）／29歲／阿積士

13. 卡華積（Dani Carvajal）／34歲／皇家馬德里

14. 阿拉巴（David Alaba）／34歲／皇家馬德里

15. 韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）／35歲／伊蒂法克

16. 波索域（Marcelo Brozović）／33歲／艾納斯

17. 古天奴（Philippe Coutinho）／34歲／華斯高

18. J洛迪古斯（James Rodríguez）／35歲／明尼蘇達聯

19. 馬列斯（Riyad Mahrez）／35歲／吉達艾阿里

20. 史達寧（Raheem Sterling）／31歲／飛燕諾



其他待業大牌：古天奴、法賓奴、哥列斯卡、基斯爾、阿拉巴、史達寧、馬列斯、J洛迪古斯

今個夏天沙特聯賽有大班約滿星將離開，巴西中場法賓奴離開利物浦轉戰沙特，簽約加盟伊蒂哈德3年，早前已約滿離隊。今夏世界盃仍入選巴西大軍，32歲的他3度後備上陣，就算已過全盛期，仍獲皇馬招手，有望重返歐洲賽場。

效力另一沙特球會吉達艾阿里的科特迪瓦中場基斯爾，亦回復自由身，世界盃分組賽對德國攻入一球，尚未到30歲的他盛傳獲祖雲達斯招手，或重返意大利發展，土耳其幾間大球會亦密切注視。

同樣有份踢今屆世界盃的、馬列斯和波索域，以及無份踢的韋拿杜姆均已離開沙特，下一站未明。哥倫比亞名將J洛迪古斯，為國家隊在世界盃上陣表現仍不錯，古天奴今年2月已離開母會華斯高，兩位老將均未想退役，尚在找尋新東家。

古天奴今年2月已離開母會華斯高，近期努力操練等待新東家。（IG）

哥列斯卡近年無論在拜仁還是國家隊，表現均受到不少批評，約滿拜仁回復自由身，意外仍入選德國2026世界盃大軍，結果球隊32強止步，他的平庸再引來外界狠批。經理人向巴塞大力推銷，對方無甚興趣，已屆31歲的他選擇不多，比較有意思的暫時有祖雲達斯和馬體會。

皇家馬德里一次過放走卡華積和阿拉巴兩大後防老將，阿拉巴仍只是31歲，過去兩年卻傷患不斷上陣時間大減；未到30的施巴路斯與皇馬解約，離開這間效力9年的球會，有傳下一站可能是貝迪斯。

艾達馬查奧爾、馬拉西亞和比蘇馬亦回復自由身，他們近年不時受到傷患纏身，或許比較難找到新東家。富安健洋和辛真高兩個前阿仙奴守將，均已離開阿積士，富安健洋目前正在水晶宮跟操，或重返英超。