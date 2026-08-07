名古屋亞運會2026棒球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的棒球只得男子組，女子組則是壘球賽事，本文詳列香港棒球運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026棒球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月21日至27日

比賽地點：岡崎中央綜合公園棒球場、豐橋市民球場

比賽項目：男子組

金牌數目：1

名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊名單

香港男子棒球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊分組及賽程

香港男子棒球隊在名古屋亞運被編進B組，同組對手包括中華台北、韓國和泰國。每個小組的首、次名將晉級超級圈，爭奪冠亞季殿；小組第三、第四名晉級名次圈，爭奪5至8名。港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊分組賽賽程 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月21日 上午11:00 岡崎市民球場 B組分組賽 泰國Vs香港 9月22日 下午5:30 豐橋市民球場 B組分組賽 香港Vs韓國 9月23日 下午5:30 豐橋市民球場 B組分組賽 中華台北Vs香港

名古屋亞運2026棒球｜賽程 日期 時間 賽項 9月21至23日 上午11:00開始 A、B組各場分組賽 9月25日 上午11:00 A組第三名 Vs B組第三名 A組第四名 Vs B組第四名 下午5:30 A組第一名 Vs B組第一名 A組第二名 Vs B組第二名 9月26日 上午11:00 A組第三名 Vs B組第四名 A組第四名 Vs B組第三名 下午5:30 A組第一名 Vs B組第二名 A組第二名 Vs B組第一名

名古屋亞運2026棒球｜賽程 日期 時間 賽項 9月27日 上午11:00 銅牌戰 下午5:30 決賽

名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊往績

香港男子棒球隊在過去兩屆亞運均以第六名完成比賽。雖然無緣獎牌，但兩次亞運均打出亮點，包括2018年雅加達亞運在世界級勁旅韓國身上轟出全壘打，打者何華生被港台兩地網民形容為「外賣仔大戰大師兄」；2023年杭州亞運，投手莫竣棓三振擁有日職棒甚至MLB球員在陣的中華隊，作為下勾型投手的他獲譽為「港版青柳晃洋」。

香港棒球隊2023年杭州亞運往績：

香港棒球隊。（資料圖片；林靄怡攝）

香港棒球隊2018年名古屋亞運往績：

香港棒球隊。（資料圖片；潘思維攝）

資料來源：名古屋亞運官網、維基