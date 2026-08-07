名古屋亞運會2026棒球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的棒球只得男子組，女子組則是壘球賽事，本文詳列香港棒球運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026棒球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月21日至27日
比賽地點：岡崎中央綜合公園棒球場、豐橋市民球場
比賽項目：男子組
金牌數目：1
名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊名單
香港男子棒球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊分組及賽程
香港男子棒球隊在名古屋亞運被編進B組，同組對手包括中華台北、韓國和泰國。每個小組的首、次名將晉級超級圈，爭奪冠亞季殿；小組第三、第四名晉級名次圈，爭奪5至8名。港隊三場分組賽比賽日期將為：
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月21日
上午11:00
岡崎市民球場
B組分組賽
泰國Vs香港
9月22日
下午5:30
豐橋市民球場
B組分組賽
香港Vs韓國
9月23日
下午5:30
豐橋市民球場
B組分組賽
中華台北Vs香港
日期
時間
賽項
9月21至23日
上午11:00開始
A、B組各場分組賽
9月25日
上午11:00
A組第三名 Vs B組第三名
A組第四名 Vs B組第四名
下午5:30
A組第一名 Vs B組第一名
A組第二名 Vs B組第二名
9月26日
上午11:00
A組第三名 Vs B組第四名
A組第四名 Vs B組第三名
下午5:30
A組第一名 Vs B組第二名
A組第二名 Vs B組第一名
日期
時間
賽項
9月27日
上午11:00
銅牌戰
下午5:30
決賽
名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊往績
香港男子棒球隊在過去兩屆亞運均以第六名完成比賽。雖然無緣獎牌，但兩次亞運均打出亮點，包括2018年雅加達亞運在世界級勁旅韓國身上轟出全壘打，打者何華生被港台兩地網民形容為「外賣仔大戰大師兄」；2023年杭州亞運，投手莫竣棓三振擁有日職棒甚至MLB球員在陣的中華隊，作為下勾型投手的他獲譽為「港版青柳晃洋」。
香港棒球隊2023年杭州亞運往績：
香港棒球隊2018年名古屋亞運往績：
資料來源：名古屋亞運官網、維基