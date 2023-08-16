杭州亞運2023｜香港棒球隊名單　胡子彤歸隊　新星打出驚喜

胡子彤回歸港隊出戰杭州亞運，固然是香港棒球隊其中一個焦點，但其他球員同樣不容不覷。他們早前角逐亞洲盃東區賽勇奪亞軍，施朗皓、黃睿鋒等新星備受讚賞，加上譚浩賢、趙嗣淦、梁家豪等經驗老到的主將壓陣，期望香港棒球隊能夠突破去屆第6名的歷來最佳亞運戰績。



野手

胡子彤、翁浚暐、吳有朋、溫子賢、鄭鎧霆、莫竣林、馬翰文、張竣堯、盧灝霖、施朗皓、陳卓喬、馮安生



投手

趙嗣淦、梁仲熙、林澧謙、黃睿鋒、梁家豪、莫竣棓、曾健南、陳卓希、李浩誌



捕手

譚浩賢、梁皓男



比賽日期

9月24日至10月7日



香港棒球隊在去屆雅加達亞運奪得第6名，表現予人驚喜。（資料圖片；潘思維攝）

5年前雅加達亞運，香港棒球隊在揭幕戰擊敗東道主印尼，取得亞運歷來首勝，及後面對韓國雖然慘敗，但港將們在這支最終奪金的勁旅身上取得3分、打下8支安打，包括何華生的全壘打，有網民用周星馳電影《破壞之王》中「外賣仔大戰斷水流大師兄」來比喻這場港隊經典一役。

最終香港隊取得歷來亞運最佳的第6名，令港棒成為當屆亮點之一。5年過去，老將如曾健忠、李永陛已經退下火線，今屆換上不少新面孔，例如黃睿鋒、施朗皓、溫子賢等，配合王牌投手趙嗣淦和經驗老到的翁浚暐、譚浩賢、梁家豪，表現值得期待。特別一提是近年在影圈發展的胡子彤，去屆因為工作最終未有隨隊前赴雅加達，今屆回歸港隊，他已積極練習，冀與隊友一起力爭佳績。

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溫子賢。（資料圖片；黃寶瑩攝）

黃睿鋒。（網上截圖）

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胡子彤回歸港隊出戰亞運。（資料圖片；葉詩敏攝）

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何華生（中）去屆在勁旅韓國身上擊出全壘打，被網民形容為「外賣仔大戰大師兄」。（資料圖片）

港隊王牌投手趙嗣淦。（資料圖片；潘思維攝）

香港棒球隊。（資料圖片；潘思維攝）

香港棒球隊歷屆亞運獎牌

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