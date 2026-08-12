WTT瑞典大滿貫｜黃鎮廷混雙男雙一日過兩關　夥陳顥樺力爭衛冕

WTT瑞典大滿貫，香港乒乓球代表黃鎮廷、杜凱琹在單打賽事失利、首圈出局後，今晚（12日）轉戰雙打項目。二人均要在同一晚應付兩場比賽，先戰混雙，然後黃鎮廷夥／陳顥樺出戰男雙，杜凱琹則與吳詠琳參加女雙。

黃鎮廷、杜凱琹這對老拍檔，被列為賽事4號種子，首圈輪空直入16強，面對斯洛伐克組合Lubomir PISTEJ／Tatiana KUKULKOVA，僅花16分10秒，便以3局11：6擊敗對手，順利晉級8強。



WTT瑞典大滿貫｜黃鎮廷杜凱琹混雙16強順利過關。（WTT）

黃鎮廷／杜凱琹混雙順利過關 率先晉身8強

港乒「大師兄」黃鎮廷在男單籤運平平，首圈便硬撼世界排名第14的日本球手戶上隼輔，以0：3不敵對手出局。杜凱琹在女單同樣遇上日本球手，面對木原美悠，亦以1：3告負。單打早早出局，唯有專心應付把握更高的雙打賽事。

由於同晚還要打另一場雙打，黃鎮廷、杜凱琹面對世界排名33位的Lubomir PISTEJ／Tatiana KUKULKOVA，首局一開場便決心十足，以6：0遙遙領先，並一路維持差距以11：6拿下首局。第二局斯洛伐克組合初段與「黃杜」鬥得燦爛，一度戰至5：5，港隊戰將隨即連得4分，取回領先優勢，並再贏一局11：6。

第三局初段雙方得分再次如梅花間竹，今次5：5平手後，Lubomir PISTEJ／Tatiana KUKULKOVA更一度反超前6：5。然而經驗老到的「黃杜配」一口氣連得6分，贏得此局，巧合地直落三局都是贏11：6，全場比賽只用上16分10秒。

WTT瑞典大滿貫｜黃鎮廷夥陳顥樺力爭衛冕，首仗順利過關。（WTT）

黃鎮廷兩小時後再戰男雙 夥陳顥樺力爭衛冕首仗順利過關

速戰速決對兩位港將都很重要，黃鎮廷比賽後約兩小時，便要轉戰男雙。黃鎮廷／陳顥樺去年贏得這項乒乓大滿貫錦標，今年以男雙二號種子身份力爭衛冕，同樣首圈輪空直入16強，對手為巴西組合Guilherme TEODORO／飯塚玲央。

黃鎮廷／陳顥樺首局11：5輕取對手，不過男雙世界排名17位的Guilherme TEODORO／飯塚玲央次局反撲，大部分時間領先，港隊組合一度追成7：7，巴西組合局尾連贏4分，以11：7局數追成1：1。關鍵的第三局，雙方得分梅花間竹，戰至5：5時，黃鎮廷／陳顥樺連取3分，稍為拉開至8：5，並保持優勢到尾以11：7贏得此局，局數再次領前。

第四局初段雙方爭持不下，2：2、3：3、4：4三度平手，此時港隊連拿兩分，打破心理關口後愈打愈順，黃鎮廷／陳顥樺再贏一局11：6，以局數3：1擊敗巴西組合，順利晉身8強，衛冕之路先過第一關。8強的對手是實力更強的7號種子、德國組合邱黨／杜達（Benedikt Duda）。

WTT瑞典大滿貫｜杜凱琹／吳詠琳女雙亦闖入8強。（WTT）

杜凱琹／吳詠琳女雙亦闖8強 下場硬撼王曼昱／蒯曼

杜凱琹的休息時間比拍檔多35分鐘，夥拍吳詠琳出戰女雙。她們被列6號種子，同樣直入16強，遇上瑞典年輕組合Agnes SVENSSON／Nomin BAASAN。阿杜夥吳詠琳再次打出清風送爽一戰，首局戰至5：5後連取6分，以11：6取得首局後未再遇考驗，再贏11：5、11：6，只花17分35秒便以3：0贏波晉級。

然而8強會是硬仗一場，杜凱琹／吳詠琳遇上二號種子、中國組合王曼昱／蒯曼。

WTT瑞典大滿貫｜混雙頭號種子為目前世界排名第一的林鐘勲／申裕斌，二人同樣順利晉身８強。（WTT）

混雙頭號種子為目前世界排名第一的林鐘勲／申裕斌，這對年輕韓國組合16強3：0擊敗丹麥組合過關。