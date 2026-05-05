我的名字．陳顥樺｜成長先正對逆境　在方寸之間尋求突破

2022年WTT支線賽斯洛文尼亞站，香港乒乓球隊勇奪男雙銅牌，站在黃鎮廷旁邊的不是慣常的拍檔何鈞傑，而是一個只得17歲的小伙子，名叫陳顥樺。小師弟自小仰望大師兄，忽然合作打比賽，難免手騰兼腳震，全靠「廷哥」一句「你做好自己，難題交畀我」，陳顥樺安心多了，只管將球打過網就行。

4年過去，「黃陳配」不再是臨時拉伕的組合，世界排名一度高踞第一，陳顥樺也不再只是將球打過網的小師弟，他要在強手林立的球壇裏站穩陣腳——成長就是在球枱的方寸之間，尋找方法突破困境。

攝影：梁鵬威



港隊乒乓球代表陳顥樺。（梁鵬威攝）

陳顥樺的乒乓球之路沒有兩樣，從小學開始打球，有趣的是他看到黃鎮廷代表香港隊出戰2014年仁川亞運，立即視黃鎮廷為偶像。那時的陳顥樺才9歲，是個胖嘟嘟的小孩子，卻非常渴望有朝一日能與黃鎮廷同場，所以當他兩年後開始進入體院訓練，「真人」黃鎮廷站在他身旁，他有點難以置信，像個小球迷般仰視大師兄。但令他更加意外的是，因為隊友何鈞傑受傷，黃鎮廷需要尋找拍檔出戰2022年的斯洛文尼亞支線賽，教練團一手把他推到黃鎮廷身旁，因為身形圓碌碌而被改了花名「糯米糍」的17歲小師弟，胡里胡塗與大師兄並肩作戰。

曾經仰望的大師兄，如今成為了陳顥樺的雙打拍檔。（梁鵬威攝）

黃鎮廷是大師兄，不時向師弟陳顥樺教路。（梁鵬威攝）

當日的陳顥樺非常害怕，「擔心自己發揮唔好拖累對方」，結果「廷哥」一句「你做好自己，難題交畀我」，陳顥樺放下心頭大石，兩人一舉奪得男雙銅牌。不過說到「陳黃配」正式搭檔，已是兩年後的事，這對相差13歲的組合漸漸建立默契，2025年更迎來突破，先後在WTT瑞典站大滿貫及薩格勒布站挑戰賽奪冠，歷史性登上男雙世界排名第一。

「（男雙）世界第一當然想達到，達成一刻沒有太大實感，反而贏比賽的衝擊更強。」陳顥樺說。

黃鎮廷／陳顥樺曾登上男雙世界排名第一。（資料圖片／Getty Images）

事實上，乒乓球的競爭近年愈趨激烈，爭勝難度愈來愈高，強如中國隊也不像以前般壟斷頒獎台，本身已屬爭標份子的日本，進步之快更令對手汗顏，還有法國、瑞典、巴西、德國、埃及等，全都是獎牌級選手。即使陳顥樺在男雙戰線有不錯的起步，又在青少年組取得亮麗戰績，先於2022年5月的西班牙基羅納（Girona）WTT青少年挑戰賽殺入U19男單決賽，翌年更先後在瑞典及哈薩克的U19封王，從青少年組賽事累積實力和經驗，但一升到成年組，莫說是獎牌，連站穩陣腳也不是易事。

陳顥樺不諱言：「成年組水平高，所有對手的腦袋十分靈活，好像早就洞悉一切，自己的戰術總被看穿，真是天外有天，每場都十分難打。之前（2025年）在團體亞錦賽第一次與王楚欽交手，互不熟悉打法，但他的想法總是快我一步，輸一分就立即變化，轉數極高。」

從青年組到成年組，陳顥樺坦言站穩陣腳非易事。（資料圖片）

的確，陳顥樺在夥拍黃鎮廷登上男雙世界排名第一之後，今年三站都與獎牌無緣，「世一」之位拱手讓予法國「眼鏡兄弟」阿歷斯勒邦／菲歷斯勒邦；陳顥樺在男單亦遇挫折，於WTT挑戰賽太原站首圈不敵日本球手吉村真晴。總教練李靜說陳顥樺擁有「世界前50的實力」，心態卻是「世界100之外」，陳顥樺為敗仗總結：「頭三板是最大敗筆，接發球不夠穩定，教練提醒我要放慢，自己卻愈打愈急。換轉是對手打不好頭三板，他們不會特別波動，要不找方法解決問題，要不堅定地執行戰術，而我卻太混亂，走進死胡同。」

順境波，人人識打，處於逆境如何自處，才是真正學問。經歷太原站一役，陳顥樺不斷翻看比賽片段總結毛病，又找教練賽後總結，並請心理學家調整心態，然而能否把這些經驗化作成長的養份，得看陳顥樺的自身造化。

「成年組勝負難料，有時擊敗了排名較高的對手，感覺再走近頂級球手一步，但落敗之後又會迷失。乒乓路難行，只好不斷調整心態，一時三刻解決不到問題，但即使是一小步也算進步，最重要是向自己交代，教練、隊友、心理學家經常鼓勵我，不要以一場球賽定義自己。」

順境波，人人識打，處於逆境如何自處，才是真正學問。（梁鵬威攝）

21歲的陳顥樺，不再是當日那個躲在拍檔身後、等待師兄解決難題的小伙子，然而獨自長大必要面對現實之殘酷與無情。每個運動員都有自己的花期與節奏，毋須急於一時，只需誠實地面對起跌，當拍頭依然揮動，在乒乓路上堅持下去，陳顥樺深信，終有一天見到那個更強大的自己。