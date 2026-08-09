乒乓．WTT橫濱賽︱張本美和連挫3中國球手　兄妹齊奪冠神同步慶祝

乒乓球WTT橫濱冠軍賽（WTT Champions Yokohama），中國隊未派出最強陣容下，主場出戰的日本張本智和、張本美和兄妹分別贏得男、女子單打冠軍。18歲的張本美和在今次賽事過程中先後擊敗三位中國球手奪冠，贏得今年第二項冠軍賽，小妮子勝出後高舉左手的慶祝動作，與哥哥的極為相似，隔空「神同步」。



乒乓．WTT橫濱賽︱張本美和勝出後高舉左手慶祝。（WTT）

張本美和擊敗3中國球手奪冠 今年第二項冠軍賽錦標

世界排名第一的孫穎莎、第二的王曼昱，均避戰橫濱冠軍賽。世界排名第三的張本美和列為今次賽事的頭號種子。首圈32強3：2擊敗同屬日本的橋本帆乃香之後，16強以同一比數勝中國的陳熠，8強4：1挫韓國的申裕斌。

周日她先在上午的4強以4：2勝王藝迪；晚上的決賽與陳幸同對戰55分鐘，先以13：11、11：7連下兩城，陳幸同以11：9追回一局，美和回敬一局11：9再次拉開兩局領先優勢。就算陳幸同在第5局以11：1大勝，佔主場之利的美和以11：7再贏多一局，以4：2順利奪冠。今次賽事先後連贏陳熠、王藝迪和陳幸同3個中國球手，繼今年3月WTT重慶冠軍賽後，贏得今年第二項冠軍賽。

乒乓．WTT橫濱賽︱張本智和4強擊敗狀態大勇的松島輝空。（WTT）

張本智和衛冕成功 4強挫松島輝空

男子單打方面，世界排名第一的王楚欽、第二的瑞典球手莫利加特均未參加今站賽事。近期狀態大勇的松島輝空被列為頭號種子，這個19歲日本球手在今日下午上演的4強與張本智和相遇，結果國家隊師兄張本以4：2勝出。

晚上的決賽張本智和不足39分鐘便以4：1擊敗韓國的吳晙誠，連續兩年主場封王。

張本兄妹「神同步」慶祝。（截圖）

張本兄妹齊奪冠神同步慶祝

有趣的是，妹妹美和慶祝奪冠一刻高舉左手，與張本智和的招牌慶祝動作神似，WTT特別在Instagram上載兩人勝出一刻的影片，雷同的神情和動作，兄妹在不同時刻隔空「神同步」。