名古屋亞運會2026網球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的網球項目將於9月20日至26日舉行，本文詳列香港網球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026網球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至26日

比賽地點：名古屋市東山公園網球中心

比賽項目：

男、女子單打

男、女子雙打

混合雙打

金牌數目：5

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊預計名單

香港網球隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港網球總會尚未公布，以下為總會提交的12人提名名單，有待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊名單 項目 運動員 男子球手 黃澤林、王子夫、程銘燦、鄭肇致 、朱鍇泓 、譚善恆 女子球手 張瑋桓、李芬、黎清嵐、劉芷淇 、石卓盈 、王康怡

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊賽程

大會尚未公布網球詳細賽程，有待官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20-26日 待定 男子單打、女子單打 待定

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20-26日 待定 男子雙打、女子雙打 待定

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20-26日 待定 混合雙打 待定

黃澤林在上屆亞運男單打入8強。（資料圖片／葉詩敏攝）

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊往績

網球一向不是香港的體育強項，即使港隊由網球在第3屆亞運首度成為獎牌項目開始便參與，但歷屆大部分時間都真是「志在參與」。不過香港昔日曾有一位運動員在亞運網球成功踏上頒獎台，昔日本地名將徐媛媛（Tsui Yuen-yuen）在 1962年雅加達亞運夥拍斯里蘭卡選手Ranjani Jayasuriya，奪得網球女雙銀牌。

之後隨着網球踏入公開賽年代，球手日漸專業，各國水準不斷提高，香港選手想力爭網球獎牌愈來愈困難。不過近屆持續有球手晉身8強階段，2018亞運張瑋桓女單驚喜入8強，張玲亦夥拍楊柏朗在混雙戰至半準決賽；2022亞運初出茅廬的黃澤林，拚勁十足勇闖8強，寫下香港男子球手創舉，而張瑋桓夥拍王康怡亦在女雙打入8強，可惜皆與獎牌只差一步。

黃澤林今屆可望衝擊獎牌。（資料圖片／葉詩敏攝）

黃澤林張瑋桓狀態大勇 成港隊網球獎牌希望

經過3年的磨練，22歲的黃澤林日漸成熟，在ATP巡迴賽場不斷突破，甚至能夠開始在大滿貫賽事置身主賽圈。男單世界排名由杭州亞運時接近500位，躍升至目前的92位，隨時成為今屆賽事ATP男單世界排名最高的球手，亦是港隊再次贏得網球獎牌的希望。

張瑋桓／王康怡上屆在網球女雙置身8強，今屆能否衝擊獎牌？（資料圖片／夏家朗攝）

愈戰愈勇的還有30歲的張瑋桓，Eudice近年主攻女子雙打賽事，成績同樣突飛猛進，今年5月更夥拍比利時球手甘賓（Magali Kempen）贏得摩洛哥公開賽，成為香港首位女將贏得WTA女雙錦標。

張瑋桓已經連續兩屆亞運先後在單打及雙打賽事置身半準決賽，今屆能否跨過關鍵一步踏上頒獎台？

資料來源：名古屋亞運官網、中國香港網球總會、維基百科