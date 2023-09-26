杭州亞運網球｜黃澤林談絕地反勝吳易昺：不知道怎樣打的最後贏了

杭州亞運男子網球單打賽事第三圈，香港球手黃澤林（Coleman）在連救5個Match Point下，狂搶7分絕地反勝主場球手吳易昺，殺入8強，他賽後接受大會訪問談當時的心情。



黃澤林第一盤爆冷以6：4先勝，第二盤吳易昺以6：3追回，到決勝盤，雙方互保發球局下戰至6：6，雙方要打Tie-Break分勝負，黃澤林在落後1：6之下，竟連救5個Match Point追成6：6，黃澤林最後以7：6反勝對手，更打出14球Ace，成為獲勝關鍵。

黃澤林在亞運男單第三圈絕地反勝。（杭州亞運官方）

黃澤林賽後接受賽會訪問，稱在Tie-Break落後時沒想太多：「沒有想過什麼，就已經1：6了，就沒有想太多，一球一球打，最後我都不知道怎麼勍一分一分回來了。然後最後6：6，就覺得有機會了。」他更指沒想過要用什麼戰術：「因為他全部都很穩，就覺得很難對付，不知道怎樣他的最後就贏了。」

吴易昺爆冷出局。（杭州亞運官網）

他也自言今天表現好，未感到大壓力，認為打出了最好的水準，亦不怕現場氣氛：「這是他主場，但是我就當他們是為我打氣。」

吳易昺世界排名98，雖然不算高，但比轉戰成人賽不久的黃澤林（第458名）要高出360位，這位港將坦言賽果出乎意料：「他排名高很多，我小時候就已經看到他，打球的路上就看着他，一直就看着他去打，很開心我今天可以贏他。」

黃澤林也談到在亞運村的日子：「看到很多名人，看到姚明，看到很多香港很厲害的運動員，游泳（運動員），這種很多，然後就跟他們熟了，他們為我加油，我就很開心。」