杭州亞運．網球︱黃澤林決勝局奇蹟大逆轉　反勝中國吳易昺闖8強

杭州亞運網球男子單打第三圈賽事，港將黃澤林（Coleman）火併東道主球手吳易昺，爭奪8強席位。雙方合演精彩一戰，黃澤林在決勝盤Tiebreak一度落後5個決勝分，他不單全數救回，最終更後上反勝，奇蹟晉級8強。



港將黃澤林（Coleman）打出精彩一仗。（杭州亞運官網）

年僅19的Coleman，曾先後贏得美國網球公開賽、澳洲網球公開賽兩項大滿貫青年組雙打冠軍，他去年才開始升上成人組作賽，最新男單世界排名478，今仗對手吳易昺已23歲，世界排名第98位。

黃澤林毋懼排名差距，首盤爆冷先勝6：4，第二盤Coleman一度領先2：1，但吳易昺力追反先5：2。第二盤面臨落敗邊緣，黃澤林力保發球局，追至3：5，可惜之後未能打破吳易昺發球局，以3：6輸第二盤，比賽進入決勝第三盤。

吳易昺的表現同樣精彩。（杭州亞運官網）

第三盤雙方愈戰愈勇，身高1.91米的黃澤林，發球時多次開出Ace球直接得分。Coleman強勁的發球，讓他的發球局打得相對輕鬆，然而他縱數度在吳易昺的發球局加以追迫，吳易昺依然守得住。

雙方互保發球局下戰至6：6，須以決勝局（Tie Break）分勝負。黃澤林、吳易昺各開一記Ace球直接得分，打成1：1，關鍵時刻吳易昺的發球突然變得強勁而刁鑽，再拿一分。黃澤林的兩個發球均失準，被吳易昺把握機會連搶兩分，加上趁發球再得兩分，一口氣將比數拉開至6：1。只差一分，這位中國球手便可勝出賽事。

但黃澤林關鍵時刻發力連救5個Match Point，連取7分反勝吳易昺，躋身8強。