杭州亞運・直擊｜黃澤林既誇張又癲的亞運　網球小將每場極速進化

「都幾誇張，都幾癲」，黃澤林（Coleman）總結個人第一屆亞運說。

他說得沒錯，的確幾「癲」。即使今天（27日）在男單8強和混雙16強吞敗，他連場熱血戰役，已成為港人今屆亞運的記憶點。

01體育記者葉詩敏、林藹怡 杭州直擊



黃澤林在男單8強止步，無緣獎牌，惟連場精彩對戰已讓港人記住他的名字。（葉詩敏攝）

年僅19歲的黃澤林昨日面對世界排名比自己高360位的中國球手吳易昺，在連救5個Match Point下，狂搶7分絕地反勝，晉身今日的8強戰。由於亞運網球不設銅牌戰，Coleman再過一關便可鎖定港隊60年來首面網球獎牌。

與個人首面亞運獎牌一步之遙，這一步卻是跨越世界排名300位、挑戰韓國7號種子洪性贊。他向來遇強愈強，首盤先以6：4領先，惟後者次盤在落後0：3下一舉反超前至5：3，並以6：4追平盤數1：1。

「都幾誇張，幾癲」，黃澤林總結他的亞運之旅。（葉詩敏攝）

第三盤是他展現韌力的舞台，初段他陷於劣勢，落後3：5下展開發球局，受昨日激戰和現場33度高溫影響，Coleman體能近乎耗盡，仍然不言棄在場上不停跑動的他，最終左大腿抽筋下最後一球打落網，被洪性贊破發，以3：6再輸一盤，以盤數1：2告負，無緣4強。

黃澤林力戰至最後，完場按着抽筋的左大腿，需要團隊扶離場。（葉詩敏攝）

「爭少少，好想贏的，有機會但最後拎唔到。」黃澤林直言，連續兩場硬仗消耗體力，完場與對手握手後已按住抽筋的左大腿，示意團隊入場治理。雖然體力幾近透支，他仍在不足三小時後夥拍張瑋桓轉戰混雙16強，惜以直落兩盤2：6、4：6不敵中華台北勁敵許育修／詹皓晴。

黃澤林在混雙無緣晉級後，已完成今屆賽事，他先後出戰男雙、男單和混雙三項賽事，對於個人首個亞運會，他對昨日男單16強一戰尤其深刻，「都幾誇張，都幾癲真係，噚日贏到都覺得好難得，今日又爭少少，證明自己其實都得。」

今屆三項賽事均未能奪牌而回，他續說：「始終對呢度好多亞洲強手，唔容易，都學到好多嘢，唔緊要，下次再嚟過。」

黃澤林坦言失牌「不開心」，「但都開心走到咁遠（8強）」。（葉詩敏攝

記得黃澤林在6月奪得個人職業生涯第一個男單冠軍時，他曾說每一場都在改進，令基礎打得更穩固，「到最後的緊張關頭，可使出平時沒有的東西、再突破」。

這就是黃澤林的絕地反勝法則，期待他在杭州亞運後的進化。留不住獎牌，劣勢下連救5個Match Point的熱血身影，卻已讓港人留下了深刻記憶。